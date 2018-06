Neutralité religieuse: la CAQ et le PQ auraient fait pire, croit Couillard

NEW YORK | Malgré le revers que vient de subir un article de la loi sur la neutralité religieuse en Cour supérieure, Philippe Couillard ne croient pas que la Coalition avenir Québec ou le Parti québécois auraient fait mieux s’ils étaient au pouvoir.

Le premier ministre s’est aussi gardé de dire si la procureure générale du Québec, la ministre de la Justice Stéphanie Vallée, portera en appel la décision du juge Marc-André Blanchard, qui maintient la suspension temporaire de l’article 10 de la loi sur la neutralité religieuse portant sur la réception et la livraison de service public à visage découvert.

«On n’a pas encore écoulé le délai d’appel. La procureure générale va décider si oui ou non on va en appel», a réagi M. Couillard, en marge de sa mission dans la grosse pomme.

Outre l’article 10, tout le reste de la loi sur la neutralité religieuse s’applique, s'est félicité le premier ministre. «C’est uniquement la question du visage découvert», a-t-il insisté.

Zone délicate

Constatant que l’application de la loi québécoise adoptée en octobre dernier repose «dans une zone de droit très délicate», le chef libéral a rappelé que ses opposants souhaitaient aller beaucoup plus loin que son gouvernement.

La CAQ veut notamment interdire à tout membre du personnel de l’État de porter un tchador, un niqab ou une burqa.

Le Parti québécois voudrait interdire les signes religieux non seulement chez les juges, les gardiens de prison et les policiers, mais aussi pour les éducatrices en service de garde et les enseignants.

«J’aimerais ça que les partis de l’opposition, la CAQ et le PQ, expliquent de quelle manière ils pensent que leur proposition pourrait passer le test des tribunaux... Parce qu’elles vont beaucoup plus loin que nous, leurs propositions», a dit M. Couillard.

«Quelle est la proposition des partis d’opposition qui respecterait le cadre juridique, ou proposent-ils d’ignorer le cadre juridique, a soulevé le premier ministre. [...] Maintenant, nous, on est convaincus que notre loi respecte les chartes. C’est important pour nous, les chartes des droits. On va attendre la suite des débats juridiques.»