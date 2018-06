Un deuxième été de spectacles dans un Capitole remis à neuf après six mois de travaux : Nico Archambault ne pouvait espérer mieux pour son retour à Québec avec la troupe de Saturday Night Fever.

« C’est excitant de faire partie de la nouvelle vie de ce théâtre qui a une très belle histoire à Québec », a confié la vedette du spectacle, hier, quelques heures avant le début de la deuxième des 44 représentations de SNF qui s’échelonneront jusqu’à la fin août.

Archambault avoue cependant qu’il ne croyait pas que la salle du Capitole serait prête à temps pour la première, qui avait lieu mercredi soir, quand il a mis les pieds à Québec, samedi dernier, avec son amoureuse et partenaire sur les planches, Wynn Holmes.

La troupe a même répété à l’extérieur, à Place d’Youville, pendant que les ouvriers terminaient les travaux.

« Il y avait quelque chose d’épeurant avant d’arriver parce qu’on savait qu’il y avait du retard et on ignorait si ça allait être prêt. En se basant sur ce qu’on voyait, nous n’étions pas certains pour la première. Mais nous avons été hyper impressionnés de l’efficacité des travailleurs et de la rapidité des travaux effectués durant les deux jours avant la première », dit Archambault.

Adopté par les Québécois

Le succès remporté par SNF au Québec – le spectacle a aussi été présenté à Montréal, au printemps – étonne le danseur qui prête ses traits au personnage de Tony Manero. Nico Archambault ne croyait jamais que le spectacle aurait une vie en dehors de la France, où a été créée et présentée sa version originale en 2017.

« Après Paris, c’est une surprise à chaque fois. On vit une histoire d’amour avec le public québécois qui a adopté le show et la troupe hybride française et québécoise. Si on revient cet été, c’est grâce au public qui a rempli le Capitole l’an dernier. C’est spécial de se sentir désiré comme ça. »

Départ de Danse avec les stars : commun accord

Nico Archambault retrouve SNF au moment où son départ de l’émission de TF1, Danse avec les stars, dont il était l’un des jurés l’hiver dernier, vient d’être ébruité. Décision mutuelle, affirme-t-il.

« Ils avaient envie de changer plein de choses pour leur neuvième saison, dont l’animatrice et dans le jury. J’ai saisi l’opportunité d’aller faire autre chose. J’ai aimé être juge à la télé, mais j’ai toujours peur d’être casé. »

Du même souffle, le danseur assure qu’il n’en a pas fini avec la France.

« J’ai d’autres projets, à la télé et à la scène, que je veux pousser et sur lesquels je vais travailler dans mes temps libres, cet été, à Québec. La France m’a ouvert la porte, je ne la ferme plus. »