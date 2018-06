Ouvert ou fermé pour la fête du Canada?

La fête du Canada entraînera plusieurs modifications d'horaire et fermetures pour différents types de services et commerces, et ce, autant le dimanche 1er juillet que le lundi 2 juillet. Suivez le guide pour vous y retrouver.

1 JUILLET

OUVERT

Services d’urgence 9-1-1

Autobus du RTC et de la STLévis circuleront selon l’horaire du dimanche

Restaurants, pharmacies, petites épiceries, stations-service et dépanneurs

Village Vacances Valcartier

Succursales SAQ, sauf quelques exceptions

Supermarchés

FERMÉ

Bureaux municipaux

Tous les écocentres

Bibliothèques

Banque et caisses

Magasins à grande surface

Centres commerciaux

Postes Canada

À Québec, le stationnement dans la rue devant les bornes de péage sera gratuit à l’exception de celles situées dans la rue de la Maréchaussée

2 JUILLET

OUVERT

Services d’urgence 9-1-1

Autobus du RTC circuleront selon l’horaire du samedi. Pas de service couche-tard

Autobus de la STLévis circuleront selon l’horaire régulier

Restaurants, petites épiceries, stations-service et dépanneurs

Village Vacances Valcartier

Écocentres

Supermarchés et magasins à grande surface

Centres commerciaux

Bibliothèques

Postes Canada

Succursales SAQ

FERMÉ