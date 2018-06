3e lien: pas question de restreindre le mandat du bureau de projet, réitère Proulx

Alors que s’amorce la rencontre politique sur le troisième lien, Gilles Lehouillier a de nouveau rappelé que le dossier est maintenant «régional» mais le ministre responsable de la capitale, Sébastien Proulx a encore une fois refusé de restreindre le mandant du bureau de projet à un seul lien routier à l’est.

«Pour l’instant, l’objectif ce n’est pas de changer le mandat du bureau de projet», a affirmé M. Proulx.

Le politicien s’attendait à une rencontre cordiale quand il est arrivé vendredi après-midi à la rencontre convoquée par la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay. Et ce malgré le fait que les deux maires Régis Labeaume et Gilles Lehouillier se sont crêpé le chignon par médias interposés depuis des semaines sur la question du troisième lien. «Tout le monde est dans un bon esprit et on va travailler là-dessus.»

Photo Stéphanie Martin

Quelques minutes plus tôt, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, est arrivé et a mentionné son intention de faire passer le dossier en mode régional. «Ça va être autre chose qu’un dossier de Québec et de Lévis. On va passer à un autre mode et ça va venir plus rapidement qu’on pense.»

Le ministre Proulx a cependant réaffirmé que son gouvernement ne voulait pas tourner les coins ronds. «On ne veut pa précipiter les choses. On veut faire les choses correctement.»