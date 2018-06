Moins d’un an après l’incendie, Petite-Vallée vibre encore au son de la musique

Sur la route 132, nous passons Grande-Vallée après avoir roulé plus de 800 km à partir de Montréal. Trois vallons et une longue montée nous séparent encore de l’affiche annonçant le Théâtre de la vieille forge. Ça fait un an qu’on rêve de revenir dans cet endroit bucolique où la musique se mêle au bruit des vagues.

Mais ce n’est pas le Théâtre de la vieille forge qui nous attend au tournant. Cette année, le Festival en chanson de Petite-Vallée se vivra sous la tente. Mais l’âme du théâtre ravagé par un violent incendie le 15 août 2017, flotte toujours dans ce lieu qu’on apprend à aimer différemment.

C’est une vague chaude et mélancolique qui nous passe dessus au moment d’entrer sur le site. Le chapiteau qui fait office de salle de spectacle ne ressemble en rien à cette bâtisse historique aux planchers qui craquaient sous le poids des festivaliers et qui a vu entre ses murs passe tous les grands de l’histoire de la musique québécoise. Même si la maison est partie en fumée, le village de Petite-Vallée, lui, est toujours bien vivant, encore plus fort qu’avant. Et l’esprit du festival rend les résidents et tous ceux qui s’y retrouvent à la fois émus et fébriles.

Si tout le monde a été conquis par l’âme du théâtre et ce qui l’entoure, 2018 est l’année charnière où l’on doit apprendre à aimer les lieux différemment. Après l’incendie qui a ravagé l’endroit de tous les spectacles le 15 août dernier, on doit apprécier le Festival en chanson de Petite-Vallée sous la tente.

«J’ai jamais été aussi proche de Petite-Vallée que cette année», dit Marie-Pierre Arthur, artiste passeur avec Louis-Jean Cormier cette année. Originaire du coin, elle a suivi à distance l’histoire du village abîmé par la tragédie et la construction du chapiteau temporaire qui héberge les festivaliers. «J’ai attendu qu’il y ait un chapiteau avant de venir. Je ne voulais pas voir le trou sur le bord de la mer», confie Marie-Pierre, un petit trémolo dans la voix.

Louis-Jean Cormier est le cousin d’Alan Côté, grand manitou du Festival en chanson. «Je viens à Noël, tous les ans, à la Maison Lebreux depuis que je suis tout petit, dit-il. On est toujours 40 dans cette maison-là!», se souvient-il. Mais la Maison Lebreux, auberge mythique voisine du théâtre et appartenant à sa tante, a elle aussi été la proie des flammes il y a moins de deux mois, laissant le terrain maritime du festival désert. «Le théâtre, on va pouvoir le reconstruire. Mais la maison dans laquelle ma mère a grandi, la maison de ma tante Denise, j’ai joué là à tous les Noël, mes enfants, ma famille, tout le monde a des souvenirs là-bas.»

À côté du grand chapiteau converti en bar, restaurant et salle de spectacle, une petite roulotte occupe l’espace de la grande auberge où tout le monde était bienvenu. «Je m’attendais, en arrivant, à voir un genre de Ground Zero, admet Louis-Jean, mais, en regardant le terrain vacant, on se demande quasiment elle était où, la maison. C’est tellement triste de voir ma tante Denise dans sa roulotte, mais elle voulait être dans le feu de l’action comme d’habitude. C’est juste que j’ai l’impression de voir la Maison Lebreux, mais qui a été mis dans la sécheuse une bonne dizaine de fois», ajoute-t-il en riant.

Quand on parle au grand boss de la place, Alan Côté, on réalise toute la résilience qui habite ceux qui croient en ce qu’ils (qui ça ils? C’est pas clair) portent. «Le temps fait bien les choses. On a nourri ça avec du temps. Même quand ça a brûlé, j’étais tellement en mode solution que je n’ai pas été ravagé deux secondes», dit-il.

«On a peur, en construisant des nouvelles bâtisses, de tout détruire, rapporte Louis-Jean Cormier. J’ai construit un nouveau studio récemment et j’avais peur que ça n’ait pas d’âme. Ici, même avec le chapiteau, on dirait que tout est pareil. Les fantômes, ça va revoler partout.»

On a immédiatement une impression de déjà-vu en entrant dans la structure qui est pourtant principalement composée de toiles en plastique. Même si tout a brûlé, il n’y a rien de mort ici. «Je suis juste rempli de fierté, dit Alan Côté, jamais abattu. On a un plan, mais on va devoir faire un concours d’architecture pour le projet final comme il dépasse les 5 millions de dollars.» Au plus tôt, Alan imagine le Festival en chanson 2020 dans les nouveaux bâtiments, «mais ça va être serré.»

L’édition actuelle du festival demeure un petit miracle. «On a manqué de temps», se désole Alan, qui aurait voulu tout peaufiner à temps pour l’arrivée de ses convives. «Nos appareils techniques sont neufs, donc pas testés et on posait encore des portes hier soir, mais comme je disais tantôt, je ne suis que fierté!»