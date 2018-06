Plus de 16 000 visiteurs du Québec et de l’international sont attendus, beau temps, mauvais temps, aujourd’hui, demain et dimanche pour le traditionnel Pow-Wow international de Wendake. Les nombreuses activités permettront à toute la famille de vivre l’expérience de la culture autochtone. Côté spectacle, Florent Vollant, auteur-compositeur-interprète innu sera de la partie ce soir, alors que Patrick Normand en fera autant demain. Pour connaître tous les détails de la programmation, visitez www.powwowwendake.ca

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Georges Chamard et Jeannine Caron, de Saint-Jean-Port-Joli, ont célébré officiellement le 24 juin dernier leur 65e anniversaire de mariage à la Salle Chamard de la Roche à Veillon. Le couple est entouré sur la photo de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, avec conjoints et conjointes. Félicitations.

Bonne fête, Alice

Photo courtoisie

Aujourd’hui, 29 juin, c’est le 94e anniversaire de naissance d’Alice Jolicoeur Bilodeau (photo avec son arrière-petit-fils, Éloi Bilodeau) de Saint-Gilles de Lotbinière. Ses 7 enfants (dont Lyne), 15 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants lui souhaitent un très joyeux anniversaire et la félicitent pour ses nombreuses heures de bénévolat depuis plusieurs années.

Le Dorsay a 45 ans

Photo courtoisie

Marcel Veilleux, sympathique Beauceron d’origine, fête aujourd’hui le 45e de son D’Orsay resto pub, du 65 rue Buade dans le Vieux-Québec. Du Pub Le Gaulois, en 1973, à aujourd’hui, plusieurs générations (touristes et fidèle clientèle locale) y sont passées pour célébrer un anniversaire ou simplement avoir du bon temps.

« Le restaurant qui se prend pour un pub », depuis 45 ans, vient de subir une autre cure de rajeunissement, cette fois avec un investissement majeur d’un quart de million afin de conserver la qualité impeccable de ce bâtiment historique face à l’hôtel de ville de Québec.

Diplômée de Stanford

Photo courtoisie

Bravo à Sophia Huard, native de Lévis et qui est maintenant diplômée en économie, avec mention d’honneur, de la prestigieuse Université de Stanford, université américaine privée située au cœur de la Silicon Valley, au sud de San Francisco, en Californie. Sophia a étudié entre autres au Collège de Lévis, où elle a gradué en 2013. Inutile de vous préciser que ses parents (Linda Bouchard et Marcel Huard) et toute la famille sont très fiers d’elle.

Anniversaires

Photo courtoisie

Viola Léger (photo), ex-enseignante et comédienne (La Sagouine), 88 ans... Theoren Fleury, joueur de hockey canadien (1988-2003 : Flames – Avalanche – Rangers – Blackhawks), 50 ans... Jean Louis Asselin, grand amateur de pêche au saumon, 62 ans... Pedro Guerrero, joueur de baseball de la République dominicaine (1978-92 : Dodgers, Cards), 62 ans... John Boccabella, joueur de baseball, avec les Expos de 1969 à 1973, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 juin 2017. Dave Semenko (photo), 59 ans, le protecteur de Wayne Gretzky avec les Oilers d’Edmonton (LNH)... 2016. Carl Haas, 86 ans, grand nom du sport automobile américain (Newman-Haas Racing)... 2015. Jackson Vroman, 34 ans, basketteur américain... 2014. Paul Horn, 84 ans, flûtiste américain de jazz... 2013. Sarah Guyard-Guillot, 30 ans, acrobate du Cirque du Soleil... 2013. Jim Kelly, 67 ans, acteur américain... 2008. Diane Hébert, 51 ans, la 1re Québécoise à recevoir une greffe cœur-poumons.