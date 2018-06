Québecor organise un concert secret de Jean-Pierre Ferland dans une chapelle minuscule de Tadoussac!

L’initiative «On vibre au son de la musique» de Québecor se poursuit cette année et ne se limite pas qu’en aide à des événements comme le Festival de la chanson de Tadoussac et le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. En effet, l’entreprise va jusqu’à organiser des happenings comme des concerts secrets!

L’artiste invité, lui, était de taille: Jean-Pierre Ferland!

Récemment sorti de sa retraite — «c’est plate te retrouver seul quand t’a passé ta vie à groover», fera-t-il valoir lors d’un point de presse —, le petit roi était particulièrement en forme, malgré la chaleur.

Non content d’interpréter ses hits — dont «T’es belle» qui s’est soldée en «slow» avec sa choriste et conjointe Julie-Anne Saumur) — le crooner a été jusqu’à interrompre ses musiciens pour raconter des histoires devant un public aussi amusé qu’attentif. «Une chance qu’on s’a est une chanson fort appréciée des Hells Angels», a-t-il notamment lancé, en faisant référence à son fameux tour de chant au mariage d’un motard.

Image: Christina Labelle

Après le tour de chant, fans et musiciens se sont retrouvés autour de Ferland pour une jasette derrière la chapelle. Un mélomane a eu l’idée d’amener son vinyle d’1 fois 5, le concert événement rassemblant les Ferland, Vigneault, Charlebois, Léveillé et Deschamps. Celui-ci est maintenant autographié par l’artiste.

Image: Christina Labelle

Quelques heures plus tard, M. Ferland allait fouler les planches d’une autre église (!) lors d’un concert sur la Scène Québecor du Festival de la chanson de Tadoussac. «C’est l’amour du public qui me nourrit», confie-t-il en entrevue, quand on lui demande où il trouve l’énergie pour donner deux spectacles en une journée.