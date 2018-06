Saturday Night Fever de retour au Capitole

Le Capitole célèbre sa réouverture après plus de six mois de travaux et 45 millions de dollars d’investissement pour se refaire une beauté, en présentant pour un deuxième été consécutif le spectacle musical Saturday Night Fever. C’était donc un double soir de premières, le mercredi 27 juin, alors que le chorégraphe Nico Archambault, qui incarne sur scène Tony Manero, ainsi que toute la distribution, retrouvaient les planches d’un Capitole revampé. Le spectacle est présenté jusqu’au 25 août, saisissez l’occasion de plonger dans les années disco tout en redécouvrant le Capitole. Billets disponibles au lecapitole.com. À voir demain à l’émission Pleins Feux sur Québec, une entrevue avec Nico Archambault.

Saturday Night Fever a séduit la critique par ses numéros de danse d’envergure et ses effets spéciaux à la fine pointe de la technologie. Les spectateurs y retrouvent la même frénésie que leur avait procurée le film mythique de 1977, tandis que les plus jeunes la découvrent à travers le disco.