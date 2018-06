Troisième lien: un comité élargi et une «priorité» au lien routier

La ministre Tremblay a accepté d'élargir le comité consultatif sur le troisième lien pour inclure les élus des MRC entourant Québec et Lévis et s'est engagée à prioriser un lien routier entre les deux rives.

La rencontre politique sur le troisième lien, réclamée depuis des semaines par le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a finalement eu lieu, vendredi après-midi.

Outre ce dernier, elle regroupait le maire de Québec, Régis Labeaume, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, et un représentant de la ministre responsable de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, qui a dû s'absenter pour assister aux funérailles de sa mère.

Le maire de Lévis réclamait des précisions sur le devis de l'étude d'opportunité. Il demandait particulièrement que le mandat soit axé sur un lien autoroutier entre les deux rives.

«Il souhaitait une précision supplémentaire», a indiqué la ministre Tremblay, à la sortie de la rencontre. «C'était très clair pour nous. Dans le devis, c'était également signifié très clairement. Le premier ministre a aussi dit sur toutes les tribunes que c'était pour un troisième lien autoroutier. On va simplement le repréciser dans une lettre que je vais envoyer au directeur du bureau de projet. Ça va être encore écrit noir sur blanc.»

Autres solutions étudiées

Le devis d'opportunité étudiera tout de même toutes les solutions à la congestion, que ce soit l'amélioration du réseau routier actuel, le transport collectif ou l'ajustement des feux de circulation, par exemple.

Le ministre Proulx avait dit d'entrée de jeu qu'il n'était pas question de se priver de ces solutions qui pourraient être implantées parallèlement au troisième lien.

«Dans l'ensemble, c'est un pas dans la bonne direction», a lancé Gilles Lehouillier, qui a choisi de sortir et de s'adresser aux médias seul, après la réunion qui a duré près de deux heures. Il a également obtenu que le comité consultatif soit élargi pour inclure les élus des MRC entourant Québec et Lévis. «Ça a été accepté par tous les partenaires», a souligné Mme Tremblay qui parle «d'ouverture et de transparence». Le comité regroupera désormais une quinzaine de personnes.

«C'est le grand amour. Je ne sais pas pourquoi vous me posez ces questions-là. Ça va très bien», a quant à lui réagi le maire de Québec quand on lui a demandé si les relations entre les deux villes allaient s'améliorer. Il a dit que la rencontre a surtout servi au maire de Lévis qui avait plusieurs questions pour le gouvernement. «La Ville de Québec est tout à fait d'accord avec le gouvernement. (...) Ça a valu la peine de le préciser parce que le maire de Lévis le voulait.»

Il n'était pas surpris des résultats du sondage, qui donne un fort appui au projet. «Si vous demandez à quelqu'un : "Voulez-vous aller à Paris?" 98 % du monde va dire oui. Si vous ajoutez le prix, ça va baisser.»

«Le maire Labeaume, curieusement, est d'une très belle collaboration avec le gouvernement. Je suis resté surpris. Il a fait preuve d'une très belle ouverture. Il a écouté sa population», a de son côté affirmé M. Lehouillier.