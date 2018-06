Le Grand Montréal Comédie Fest mettra la barre haute pour le lancement de sa première édition. Dimanche soir, cent artistes se succéderont sur la scène de l’Olympia en autant de minutes, créant un véritable marathon d’humour pour ouvrir le nouveau festival.

« C’est un immense défi. Non seulement il faut être drôle et original, mais il faut réussir à faire ça en 60 secondes », explique l’humoriste Gabriel D’Almeida Freitas, animateur et concepteur de l’événement.

Et n’allez pas croire que le concept sera pris à la légère. Les humoristes sur scène disposeront réellement d’une minute, bien précisément. Et pas une demi-seconde de plus.

« Il y aura une minuterie sur scène. Et dès que les 60 secondes sont écoulées, le micro est automatiquement coupé. Certains humoristes doivent crier leur punch s’ils veulent que la foule les entende » , raconte Gabriel D’Almeida Freitas.

Il faut dire qu’il est déjà bien familier avec le concept ; il avait lui-même organisé, dans le cadre du festival Zoofest, des soirées sous le même thème... mais à plus petite échelle. Durant trois années, il proposait une soirée où 60 humoristes se succédaient dans un marathon d’humour d’une heure, à raison d’une minute par intervention.

C’est d’ailleurs le succès de ces spectacles qui a inspiré Christian Viau, le directeur de production du Grand Montréal Comédie Fest, à lancer l’invitation.

« Trouver 60 humoristes, c’était difficile. Alors, en trouver 100 ? Ça l’est encore plus. C’est un projet fou, mais je ne pouvais pas passer à côté de ça », déclare Gabriel D’Almeida Freitas

Prévoir les imprévus

À la mi-mai, aidé de l’équipe du Grand Montréal Comédie Fest, l’humoriste a donc approché différents humoristes. Au moment d’écrire ces lignes, vendredi, 97 artistes étaient confirmés pour la soirée de dimanche. D’autres confirmations de dernière minute étaient attendues avant la fin de la journée.

« J’ai cinq personnes supplémentaires qui seront sur place, en stand-by. Une urgence de dernière minute, ça peut toujours arriver. Alors si quelqu’un est pris dans la circulation, que son enfant est malade, ou quoi que ce soit, on est prêts. La dernière chose que je veux, c’est de ne pas pouvoir livrer ce qu’on a promis, soit 100 humoristes en 100 minutes », raconte-t-il.

Évidemment, l’équipe du Grand Montréal Comédie Fest tient à taire le nom des artistes qui se succéderont sur scène dimanche soir. Mais même si la majorité d’entre eux seront des humoristes de formation, Gabriel D’Almeida Freitas confie qu’il y aura également quelques personnalités issues d’autres milieux, curieuses de tenter l’expérience.

Tous, sans exception, ont reçu carte blanche quant au contenu de leur numéro.

« Je n’ai aucune idée de ce à quoi je dois m’attendre. Et c’est ça qui est le fun ! », souligne l’animateur.

Le spectacle 100 humoristes en 100 minutes sera présenté dimanche soir, 20 h, à l’Olympia de Montréal.