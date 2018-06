Un Québécois en urgence

Dany Paradis-Giroux s’est empressé d’accepter l’invitation du gérant Patrick Scalabrini à se joindre aux Capitales pour la fin de semaine. Ce qui n’a pas empêché le lanceur québécois de se taper plus de 350 km aller-retour en matinée vendredi pour diriger son équipe atome dans le cadre d’un tournoi à Saint-Pascal dans Kamouraska.

L’athlète de 25 ans, qui avait déménagé à Lévis à l’âge de 12 ans pour faire partie des Canonniers de Québec avant de s’exiler aux États-Unis, venait de terminer sa courte aventure chez les Stars d’Hollywood avec lesquels il a effectué ses débuts professionnels mardi soir, au Stade Canac. Il a concédé deux points mérités sur trois coups sûrs et enregistrant deux retraits sur des prises en 1,2 manche de travail.

« J’étais intéressé à venir me montrer [aux Capitales] et je suis venu il y a quelques semaines pour lancer à l’échauffement devant les coachs. Une semaine plus tard, je recevais un appel de Patrick à savoir si j’étais intéressé à lancer pour des Stars d’Hollywood, car ils manquaient de lanceurs. J’ai sauté sur l’occasion », a raconté le joueur aux lunettes qui a évolué dans la Ligue senior du Bas-Saint-Laurent au cours des dernières semaines.