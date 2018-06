Voici 5 vedettes qui ont complètement transformé leur tête pour l’été

Qui dit nouvelle température, dit changement de look! Pour redonner de la fraîcheur à leur chevelure, ces cinq vedettes ont changé de coiffure en vue de l’été.

À go, inspirez-vous!

1. Alanis Desilets

Instagram de @alanis.desilets

L'influenceuse a opté pour un changement de couleur! Qui dit été, dit souvent des teintes plus pâles, et c’est donc avec un balayage blond qu’elle fera la fête au Beachclub.

2. Sophie Nélisse

C’est un retour au blond pour la comédienne qui avait changé drastiquement sa couleur de cheveux pour passer au rouge le temps d’une collaboration avec Got2b. On appuie sa décision d’y aller pour une couleur encore plus éclaircie pour la saison estivale, soit un blond doré.

3. Jordyn Woods

Instagram de @jordynwoods

La meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods, a adopté la célèbre coupe au carré, mais en version asymétrique. Magnifique!

4. Élisabeth Rioux

Instagram de @elisabeth.rioux

Après le blond platine et le rose, c’est le retour aux sources pour Élisabeth en redevenant brune. L'influenceuse raconte qu’elle a perdu beaucoup de cheveux suite à toutes ces transformations capillaires. Elle a décidé de donner une pose à sa crinière en portant des extensions.

5. Emma Roberts

Instagram de @emmaroberts

L'actrice a décidé de couper ses cheveux encore plus courts et de les colorer plus blond. Son styliste, Chris McMillan, nomme ce look le #hairlinebob afin de redéfinir ce que sont les cheveux courts.

