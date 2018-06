Troquez votre sac banane pour cet accessoire «bad ass»

Le sac banane vient à peine de retrouver ses lettres de noblesses que Bella Hadid le remplace déjà par le sac à cuisses, le thigh bag en anglais.

Alors qu’elle assistait au défilé de Louis Vuitton SS19 à Paris, Bella a accessoirisé son look très sporty chic dudit sac. Vêtue d'un tracksuit rouge, de talons hauts de la même couleur et d'une paire de lunettes aux verres jaunes, la jeune femme a attiré tous les regards grâce à son sac à cuisses brun clair.

À l’origine, le sac à cuisses était surtout utilisé par les militaires, pêcheurs, chasseurs ou motocyclistes puisqu’il permet de faire des activités tout en ayant le nécessaire à portée de main. Il était donc impensable de l'imaginer rayonner dans un événement prestigieux comme l'a fait Bella.

On se pose tout de même certaines questions quant à ce fameux accessoire.

Est-il dans notre chemin lorsque nous marchons? Ne donne-t-il pas chaud aux cuisses?

Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que cette tendance se retrouve partout dans les magasins et on espère, à faible coût!

