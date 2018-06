COLLIN, Renald



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 15 juin 2018, à l'âge de 85 ans et 4 mois, est décédé monsieur Renald Collin, époux de madame Pauline Paré, fils de feu madame Justine Morissette et de feu monsieur Joachim Collin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Jean-Roger Tremblay), Yves (Marie-Claude Belleau), Normand et Simon; ses petits-enfants: Maxime et Maude; ses frères: feu Claude (Pierrette Rouleau), feu André (Raymonde Pothier), feu Jean-Yves; La famille Paré: Charles-Aimé (feu Rose-Aline Rhéaume), feu Raymond (Aline Noël), Gilberte (Armand Jinchereau), Guy (feu Yolande Morency, Jocelyne Poirier), Jeannette (Jacques Jinchereau), feu Léandre (Claire Laroche), feu Oscar, Monique, Lucille (Yvan Dufour), feu Jean-Yves (Laurette Fournier), Richard (Diane Blais); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Nous, membres de la famille Collin, désirons souligner la grande qualité des soins prodigués par l'ensemble de l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'IUCPQ et les remercier pour une empathie bien sentie à notre égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de Institut de cardiologie et de pneumologie du Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8, téléphone: (418) 656-8711, courriel : info@fondation-iucpq.org, iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.