ROBITAILLE, Pierre-André



Au Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, le 21 juin 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Pierre-André Robitaille, époux de dame Fernande Lefrançois, fils de feu Joseph-Alfred Robitaille et de feu Gracia Pelletier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mercredi 4 juillet 2018 de 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Fernande, ses enfants: Claude, Anne (Michel Fafard), Francine (Bruno Chassé), Josée (Jean-Luc Berry) et feu Lucie (Yvan Plamondon); ses petits-enfants: Antoine, Anne-Marie, Yoann, Gregory, Gabrielle, David et Julie-Ann et leur conjoint, conjointe; ses arrière-petits-enfants: Anaël, Izaack, Ayla, Jérémy, Andy, Fiona, Annette. Il était le frère de: feu Aline (feu Francis Dooner), feu Lucille (feu Louis Georges Parent) et feu Paul Henri (Agathe Breton). Il était le beau-frère de: feu Yolande, Jacqueline, feu Jacques (Thérèse Bernier), feu Roch (Huguette Larochelle), Charlotte (René Trottier), feu Jean Marie (feu Jeanine Boivin), Andrée (Michel Bonenfant), feu Michelle (feu Robert Delorme), Jocelyne (Maurice Lavoie) et feu Jocelyn. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec, G1S 2M4, Tél : 418 684-2260.