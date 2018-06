LIRETTE, Marguerite



Au CHSLD de Lévis, le 25 juin 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Marguerite Lirette, épouse en premières noces de feu monsieur Léopold Asselin et en secondes noces de feu monsieur Léon Fournier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Marc, Lucie (Richard Morin), Claire (Michel Boulay), Colette (Denis Bernier), feu France (René Beaudoin), Carmen (Pierre Lamoureux) et Louise (Denis Mercier); ses petits-enfants: Julie, Isabelle, Marie-Ève, Geneviève, Jacinthe, Estelle, Myriam, Maryse, Marc-Antoine ainsi que leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants: Jérôme, Jacob, Zack, Kate, Léo, Marikim, Jade, Alice et Eddy; sa soeur Jeanne D'Arc (feu Jules Brousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera aule jeudi 5 juillet de 19h à 22h et le vendredi 6 juillet de 9h à 11h.