LANGLOIS, Sylvio



À l'Hôpital Laval (I.UC.P.Q.), le 24 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Sylvio Langlois, époux de dame Irène Blouin et fils de feu monsieur François-Xavier Langlois et de feu dame Angélique Dubé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Irène; ses enfants: Yvan (Hélène), Lise (Robert), Roger (Maria) et François; ses petits-enfants: Jean-François, Marie-Hélène, Geneviève, Roxane, Stéphanie, Frédéric, Emerick, Michael et Carissa; ses frères: Jean-Claude et Dieudonné (Isabelle) ainsi que ses 6 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs, des cousins et cousines et de nombreux amis. Son humour et son sourire nous manqueront mais ils subsisteront dans nos cœurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.