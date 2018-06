GUÉNETTE, Henri



Aux soins palliatifs Champlain-Chanoine-Audet de Lévis, le 23 mai 2018, à l’âge de 91 ans et 9 mois est décédé monsieur Henri Guénette, fils de feu Olivine Larochelle et de feu Alfred Guénette. Il demeurait à Sainte-Claire, autrefois de Montréal.en présence des cendres. Il laisse dans le deuil son fils Jean-Yves, ses petites-filles: Andrée-Anne (Antoine Lonchamp-Aubé), Marie-Pier et leur mère Guylaine Marceau. Il était le frère de feu Rosaire, feu Emilius, feu Antonio, feu Laurette (feu Adrien Morissette), feu Gérard (feu Bernadette Guénette), feu Estelle (feu Gérard Rancourt), feu Rita (feu Albert Gosselin), feu Madeleine, feu Roger, feu Thérèse (Gérard Beaudoin), feu Claude (feu Antoinette Tardif), Paula (feu Roger Dugas), Paul (feu Pauline Daignault). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet de Lévis et au Manoir de la Rive-Claire de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués au cours des derniers mois.