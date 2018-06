LAFOND, Gilles



Paisiblement, à son domicile, le 7 juin 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Gilles Lafond, époux en premières noces de feu Mme Rose-Aimée Roy et en secondes noces de feu Mme Huguette Pichette-Allard. Il est également parti rejoindre son fils Christian (Liliane). Il laisse dans le deuil ses enfants Camille (Hélène), Cathleen (Raynald) et Carmen, ses huit petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants, son frère Michel (Paquerette), les enfants de Mme Pichette- Allard: Michel, Hélène (Robert), Gilles et leurs familles, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au:de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.