Auberge Orford | Au bord du lac à Magog

Située dans un bâtiment centenaire du centre-ville de Magog, dans les Cantons-de-l’Est, l’Auberge Orford charme par son emplacement de choix. À deux pas des boutiques et des restos de la rue Principale et à proximité du parc de la Pointe-Merry, on apprécie l’établissement d’Alain Roberge depuis plus de 22 ans. Avec son épouse et leurs enfants, ils occupent divers postes à l’auberge et dans leurs restos.