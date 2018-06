PELLETIER ROBITAILLE

Jeanne d'Arc



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Jeanne d'Arc Pelletier Robitaille, survenu le 23 juin 2018, à l'âge de 96 ans et 7 mois. Elle était l'épouse de feu Adrien Robitaille, fille de feu Joseph Julien Pelletier et de feu Adrianna D'Albec. Elle demeurait à Ste-Foy. La famille recevra les condoléances, dès 16h à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Hélène (André Blouin), Danielle (Yvon Bélanger) et Benoît (Diane Huot); ses petits- enfants: Jean-Philippe Landry, Anne- Marie et Mireille Blouin, Émily et Marie-Hélène Bélanger, Sophie Robitaille; ses arrière-petits-enfants: Aurélie, Justine, Philippe; Félix, Hugo; Kira, Adrien; Marilou; ses belles-sœurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces des familles Pelletier et Robitaille. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à Dre Annie St-Pierre ainsi qu'au personnel des soins intensifs de l'Hôpital du St- Sacrement.