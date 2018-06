Carte blanche aux animateurs

Pour sa première édition, le Grand Montréal Comédie Fest a confié ses fins de soirées aux humoristes de la relève. À quoi s’attendre de ces spectacles Comédie Fest la nuit ? Le Journal a posé la question aux animateurs Julien Lacroix et Jay Du Temple.

Photo courtoisie, Émilie Hébert

Lorsqu’on vous a proposé d’avoir votre propre gala, à quoi avez-vous pensé en premier ?

Julien Lacroix : J’étais très heureux. J’ai fait mon premier gala l’an passé à Québec et ç’a été une expérience très enrichissante, c’était la première fois que j’avais la chance de faire une grande salle. Donc, de renouveler l’expérience à Québec comme humoriste invité et à Montréal comme animateur cette année, c’est très cool et j’en suis très fier !

Jay Du Temple : Qui seraient mes invités ?

Quel genre de gala avez-vous préparé ? Avez-vous eu carte blanche ?

JL : Oui, comme premier gala, j’ai eu carte blanche, donc c’est finalement un party avec mes amis de l’industrie que j’aime et que je trouve si talentueux !

JDT : Oui ! J’ai eu carte blanche, et c’est ce qui m’a fait accepter si rapidement. Je voulais animer un show qui me ressemble et partager ce moment unique avec mes meilleurs amis. Je recevrai Katherine Levac, Sam Breton, David Beaucage, Charles Pellerin (qui fait ma première partie en tournée) et Christine Morency. Tous et toutes des amis(es) qui ont accepté mon invitation sur le champ. Je prépare un gala très stand-up classique. Je veux laisser mes invités profiter du moment et présenter ce qu’ils désirent. Ce sera un enchaînement de numéros de leur cru entremêlés de présentations de ma part, où je partagerai des moments cocasses de ma relation avec chacun de mes invités.

Le Grand Montréal Comédie Fest est un jeune festival. Qu’aimez-vous de cet événement ?

JL : Dans ma jeune carrière, j’ai dû inventer un parcours pour réussir, notamment passer par le web avec des capsules ou écrire et produire mon premier film. Je continue dans la veine des nouvelles expériences avec le Grand Montréal Comédie Fest !

JDT : Sa jeunesse, justement. Sa fougue. Son ouverture. La nouveauté. Son audace.

Comment avez-vous réagi en voyant que Bell et evenko avaient acheté une partie de Juste pour rire ?

JL : Je suis très heureux du dénouement des événements, surtout pour tous les gens que j’adore et avec qui j’ai souvent collaboré, qui travaillent pour Zoofest et Juste pour rire. Je suis aussi très heureux que le siège social reste à Montréal.

JDT : Je n’étais même pas au courant... Je suis attaché à Zoofest, beaucoup plus qu’à Juste pour rire, personnellement. Évidemment, pour Montréal et l’humour, je suis conscient de l’importance de ce festival, mais personnellement, tant que les propriétaires ont l’intérêt des artistes et du public avant tout, je n’ai aucun problème avec les nouveaux propriétaires.

Si vous aviez un seul gala du GMCF à suggérer, autre que le vôtre, ce serait lequel, et pourquoi ?

JL : En fait, je suggère l’ensemble des comédies clubs, allez découvrir de nouveaux visages dans les comédies clubs de la ville ! Je crois que c’est vraiment ça, le cœur et la force du GMCF !

JDT : Celui d’Adib Alkhalidey parce que tout ce qu’il fait est brillant et pertinent.

À quoi ressemblera votre été, à part ce festival ?

JL : Écriture et rodage de mon futur one-man-show, deux galas à Québec, le montage de mon film, l’écriture d’une série et d’un éventuel autre film.

JDT : Je démarre officiellement la tournée de mon premier one-man-show Bien Faire un peu partout au Québec. Je présente aussi une série d’entrevues d’une heure intitulées Je veux tout savoir à Zoofest avec, comme invités, entres autres, Christiane Charrette, Serge Denoncourt, Safia Nolin, Valérie Plante et Nicolas Ouellet. Je ferai partie du gala de Phil Roy à ComediHa ! à Québec. Je suis aux Échangistes à Radio-Canada et je porterai du linge loufoque à Osheaga.

Aurez-vous du temps pour des vacances ?

JL : J’ai 6 jours en août et je pars 6 jours en Italie !

JDT : Oui, curieusement.

►Les soirées Comédie Fest la nuit auront lieu à 23 h à l’Olympia de Montréal. Elles seront animées par Julien Lacroix (le 5 juillet), Jay Du Temple (le 6 juillet), Adib Alkhalidey (le 7 juillet) et Rosalie Vaillancourt (le 13 juillet).