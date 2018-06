IMBEAU, Jean-Charles



Aux soins palliatifs de l'IUSMQ, Québec, le 21 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Charles Imbeau, époux de dame Jeannette Hamelin. Né à Limoilou le 23 février 1929, il était le fils de feu dame Zérilda Villeneuve et de feu monsieur Emmanuel Imbeau. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Jeannette, monsieur Imbeau laisse dans le deuil ses enfants: Lynda (Patrick Hayfield), Camille (Julie Fortin); ses petits-enfants: Sandra (Marc Bouchard), Steve (Annie Fortin), Catherine, François; ses arrière-petits- enfants: Victoria, Annabelle, Joshua, Mathys, Sydney, Dylan; sa belle-sœur: Marcelle Hamelin (feu Raymond Imbeau), Réjeanne Lemieux (feu Paul-Émile Imbeau), Huguette Grondin (feu Richard Hamelin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'IUSMQ pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don La fondation CERVO de l'Institut Universitaire en santé mentale de Québec, (soins palliatifs), Site : www.fondationcervo.com, Tél. : 418-663-5155. Les funérailles sont sous la direction de