Certains ont l’attitude, d’autres ne l’ont pas

Un amateur s’est présenté au camp de développement du Canadien, hier, avec un chandail sur lequel il avait inscrit au dos le mot « attitude » avec du ruban gommé noir par-dessus le nom Galchenyuk. De quoi faire sourire.

Le terme revient souvent sur le tapis depuis le discours de fin de saison de Marc Bergevin à savoir que son équipe n’avait pas fait preuve d’engagement au cours de la dernière saison.

Les responsables du développement des espoirs de l’organisation en ont fait un slogan pour le camp qui se poursuivra jusqu’à demain à Brossard. Les jeunes aspirants portent des chandails frappés de l’inscription « Attitude is everything » dans le dos.

Des méchantes langues se demandent si le même chandail sera remis à certains vétérans du gros club en septembre. Elles pensent notamment à Carey Price.

La volonté de réussir

S’il y a une personne qui peut inculquer les vertus d’une attitude positive aux jeunes participants du camp de développement, c’est Francis Bouillon qui travaille avec eux en compagnie de plusieurs autres entraîneurs spécialisés en la matière, dont Rob Ramage, Joël Bouchard, Sébastien Bordeleau et Vincent Riendeau.

L’histoire de Bouillon est bien documentée. Il a fait la démonstration que la LNH n’était pas inatteignable pour un défenseur de petite taille à une époque où les joueurs de gros gabarit étaient la norme.

« L’attitude, c’est beaucoup de choses », dit-il d’entrée de jeu.

« C’est avoir du caractère et être dédié à notre travail. Ce que les joueurs présents à ce camp-ci doivent faire, c’est de mettre toutes les chances de leur côté. C’est se dire : “Je veux être un joueur de hockey et je vais le démontrer sur la glace autant que par mon comportement à l’extérieur.” »

Bouillon l’a fait durant ses 18 saisons chez les pros, mais il s’en trouvait toujours pour remettre son statut en question. « Je n’appréciais pas toujours que les journalistes me demandent si je devais me battre encore pour mon poste », avoue-t-il.

« Je réalisais déjà qu’à cinq pieds huit pouces et avec des habiletés offensives limitées que je devais travailler fort. » Autrement dit, il n’avait pas besoin de se le faire dire.

Mal dans leur peau dans la LNH

L’attitude c’est l’affaire de chacun.

« J’aurais beau transmettre mon vécu et les enseignements que les grands noms de l’histoire du Canadien m’ont donnés, j’aurais beau montrer des films des conquêtes de la coupe Stanley remportées par l’organisation, il n’y a rien à faire si le jeune n’est pas intéressé. On ne peut pas virer la ville à l’envers afin de le rallier à la cause. »

Bouillon a côtoyé des joueurs semblables durant ses 14 saisons dans la LNH.

« Tu ne peux pas t’imaginer combien de joueurs m’ont dit au cours de leur carrière qu’ils n’étaient pas des maniaques de hockey », me raconte-t-il.

« Les bras m’en tombaient chaque fois. Je leur disais : “Tu joues au hockey depuis 25 ou 30 ans sans jamais avoir tripé ?” Ils répondaient qu’ils avaient beaucoup de mal à composer avec les efforts et les sacrifices que ça exige. »

« Moi, je me présentais au Centre Bell tous les jours avec l’envie de jouer et la fierté de porter les couleurs du Canadien. »

En entendant ça, j’ai une pensée pour Alexandre Daigle qui avait dit dans une entrevue télévisée à Radio-Canada, la première fois qu’il s’était retiré du hockey, qu’il n’avait jamais voulu en faire une carrière. Il avait 25 ans.

« Il y en a plus qu’on pense », enchaîne Bouillon.

« Je l’ai vu. Le hockey, c’est dur. Il faut faire des sacrifices. Ce n’est pas facile. Il y a des joueurs qui n’aiment pas ça. Certains ont l’attitude, d’autres ne l’ont pas. »

Le feu sacré de Koivu et Crosby

Ça demande du nerf.

« J’appréciais les joueurs qui avaient du caractère parmi toutes les équipes avec lesquelles j’ai évolué », reprend Bouillon.

« Ça prend aussi une petite dose d’arrogance. Mais il faut l’utiliser de façon positive. Quand tu vois arriver un nouveau venu dans le vestiaire et qu’il est arrogant avec toi et tes coéquipiers, tu ne te sens pas capable de jouer avec ce gars-là. »

« Je vais lui dire : “Montre-moi ça sur la glace.” À ce moment-là, je dirai qu’il est un gamer et que je le veux dans mon équipe. »

Bouillon n’était pas le genre à briser des bâtons et à renverser des poubelles dans le vestiaire.

« J’ai toujours été gêné dans la chambre », raconte-t-il.

« Je n’ai jamais été un grand leader. Ce n’est pas moi qui parlais le plus. Mais sur la glace, j’étais comme un lion qui sortait de sa cage. »

Bouillon a bien aimé Saku Koivu pour cette raison.

« Il avait de l’attitude, il avait une arrogance », dit-il.

« Il lui est arrivé d’être tranchant avec les journalistes, mais c’était par frustration en raison des insuccès de l’équipe. La situation n’était pas rose à la fin des années 1990 et au début des années 2000. »

« Quand tu regardes Sidney Crosby, tu te dis : “Est-ce qu’il en a de l’attitude ?” Tu te dis : “Ce que j’aurais aimé jouer avec lui.” »

Chacun sa part de responsabilités

En poste depuis un an, l’ancien défenseur se sent plus à l’aise dans ses fonctions. Il aime travailler avec les jeunes. Il sait très bien que le travail des services du recrutement et du développement de l’organisation est pointé du doigt depuis quelques années. « On a notre part de responsabilités », convient-il.

« J’essaie de faire le meilleur suivi avec nos jeunes et leur donner de bons conseils. Mais, à un certain moment, ça doit venir du joueur. Est-il dédié ? Veut-il jouer dans la LNH ? Je ne peux pas chausser ses patins. »

« S’il a une attitude d’un joueur de hockey, c’est à moi de lui transmettre mon expérience et de l’aider dans son cheminement. On peut faire n’importe quoi avec la bonne attitude. »

Le CH aurait besoin de plus de joueurs comme Brendan Gallagher.