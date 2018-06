Seuls les plus braves oseront porter cet accessoire cet été

Cette tendance des années 80 refait surface et on ne s’y attendait vraiment pas. Il ne s’agit non pas d’un chapeau, ni d’une casquette, mais bien d’un mélange des deux: la visière est de retour, pour le meilleur ou pour le pire.

Même si cet accessoire est d'abord réservé aux joueurs de golf et de tennis, il est maintenant sur toutes les têtes des influenceuses.

Une publication partagée par Aimee Song (@songofstyle) le 28 Mai 2018 à 6 :08 PDT

La tendance a tout d’abord été aperçue dans les défilés de Dior et de Louis Vuitton où les visières de couleurs et de styles différents étaient surtout agencées à des ensembles sporty chic. Tellement cool!

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 14 Avril 2018 à 5 :47 PDT

Évidemment, les influenceurs et les vedettes la portent déjà comme les Kardashian qui ont opté pour des visières jaunes qui s’agencent parfaitement à leurs maillots de bain.

Voici différentes façons de porter la visière:

1. Pour compléter une tenue chic

Une publication partagée par Kristen Noel Crawley (@kristennoelcrawley) le 3 Mai 2018 à 1 :21 PDT

2. Pour donner un côté edgy à votre tenue

Une publication partagée par JULIA MATEIAN (@juliamateian) le 28 Juin 2018 à 8 :16 PDT

3. Pour rehausser un look de plage

Une publication partagée par Brittany Xavier (@brittanyxavier) le 27 Mai 2018 à 1 :35 PDT

Voici quelques options à prix mini pour adopter la tendance vous aussi:

16$ à nordstromrack.com

48$ à anthropologie.com

6$ à nastygal.com

31$ à asos.com

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!