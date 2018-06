Voici 5 choses à savoir sur Joel Armia, échangé au Canadien samedi

En plus d’obtenir le gardien Steve Mason des Jets de Winnipeg, samedi, le Canadien de Montréal a acquis l’ailier droit Joel Armia, un colosse de 6 pi 3 po et 205 lb.

Voici cinq choses à savoir sur l’attaquant finlandais de 25 ans, qui est en voie de devenir joueur autonome avec compensation :

1. Atomes crochus avec Kotkaniemi

Armia a fait son développement en liiga, la principale ligue finlandaise, dans sa ville natale de Pori, chez l’Assat, pendant trois saisons (2010-2013). Le choix de premier tour du Canadien au dernier repêchage, Jesperi Kotkaniemi, porte aussi les couleurs de cette formation.

Des trois années jouées à Pori, il a conclu chacune d’elles au deuxième rang des buteurs (18, 18, 19).

2. Rouage important

Armia a trôné au sommet d’une catégorie spécifique chez les Jets: il a provoqué 48 revirements chez l’adversaire. C’est un de plus que Mark Scheifele (47) et six de plus que Mathieu Perreault (42), deuxième et troisième à ce chapitre dans l’effectif.

Il s’est aussi classé septième chez les attaquants des siens en saison régulière avec 86 mises en échec.

3. Une saison productive

À sa troisième année avec les Jets, Armia a établi des sommets personnels dans le circuit Bettman avec 12 buts et 29 points en 79 rencontres.

Il a ajouté deux buts en 13 matchs en séries éliminatoires, les premières auxquelles il a participé dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

4. Sur la dernière unité

À Winnipeg, Armia complétait un trio à droite d’Andrew Copp et d’Adam Lowry. En éliminatoires, son temps de glace est passé de 12 à six minutes lors de la finale de l’Ouest contre les Golden Knights de Vegas.

Il a marqué l’un de ses deux filets contre cette formation au tournoi printanier.

5. Ancien choix de 1er tour

Comme son compatriote Kotkaniemi, Armia a été sélectionné au premier tour d’un encan.

Les Sabres de Buffalo ont jeté leur dévolu sur lui avec la 16e sélection au total à l’encan de 2011.

Ces derniers l’ont échangé aux Jets dans la transaction qui leur a permis de mettre le grappin sur l’attaquant Evander Kane.