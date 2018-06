Comment déjouer...la canicule

Vous déménagez ?

Le mot d’ordre à passer aux milliers de Québécois qui déménagent cette fin de semaine ? « On boit, on boit et on y va mollo », lance la Dre Goupil-Sormany. Ayez toujours une bouteille d’eau à portée de la main, prenez souvent des pauses, envisagez de déménager plus tôt le matin ou plus tard en après-midi et n’hésitez pas à demander des renforts supplémentaires.