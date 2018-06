LESAGE, Charles



À son domicile, dans la nuit du 22 au 23 juin 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Charles Lesage, fils de feu madame Bérengère Thivierge et de feu monsieur Henri Lesage. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h30. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il était le frère de feu François (sa fille Marie-Esther), Julie (son mari Louis Michaud et leurs enfants: Sophie, Marie-Josée, Catherine et Stéphane), Laurent (Brigitte Amiot et leurs enfants: Henri, Louis et Julien). Il laisse également d'autres parents et amis.