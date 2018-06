LAMOUREUX, Gisèle



À Lévis, le 23 juin 2018, est décédée madame Gisèle Lamoureux, grande amante de la nature. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil sa sœur Nicole, son frère Aimé (Christiane), sa nièce Danielle, ses neveux Marc et Vincent ainsi que plusieurs cousins et cousines. De nombreux amis la pleureront, en particulier Claude Allard, le pilier de sa vie et Normand Lemyre, son précieux copain depuis quelques années. Pour ceux qui le désirent, un don fait à un organisme environnemental serait indiqué en mémoire de cette écologiste engagée, récipiendaire de nombreux prix.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le lundi 16 juillet à 14h.