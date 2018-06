Dans le même bled

Je n’avais pas réalisé que la couche de glace sur le pare-brise de la voiture était aussi épaisse. J’aurais dû pourtant m’en douter après avoir descendu les marches du perron devenues rondes et dangereuses par l’accumulation de neige recouverte du grésil qui était tombé dans la nuit. Le grattoir ne suffit pas et les essuie-glaces sont littéralement et intraitablement emprisonnés. Je voudrais bien faire réchauffer la bagnole, mais, pour l’instant, je suis incapable d’ouvrir la portière, elle aussi piégée dans l’épaisse givrure qui recouvre tout ce qui vient de passer la nuit dehors.

Ma tuque ne descend pas assez bas, j’ai les deux lobes d’oreilles qui picotent et je bave du nez.

En tirant sur la poignée de la porte par séquences, mes deux pieds ont glissé et je suis tombé sur le cul. Personne ne m’a vu. Après plusieurs coups de poing mesurés autour de la porte, j’ai pu enfin entrer dans la voiture et la démarrer.

Les extrêmes

Quarante-cinq minutes plus tard, toutes les vitres de l’auto étaient dégagées et je pouvais quitter la maison. En fait, pas tout de suite parce que je n’ai pas appuyé sur le champignon suffisamment pour faire passer la voiture par-dessus la bordure laissée par la charrue. J’ai dû zigonner une bonne dizaine de minutes, avance-recule, avant de m’en sortir. Ensuite, j’ai eu le temps de relaxer un peu puisqu’il y avait près d’une heure d’attente à l’entrée du pont.

En ville, on a aussi passé le grader, ce qui a rendu les places de stationnement en bordure de la rue inatteignables, et le parking public était plein.

J’ai enfin trouvé un trou, mais j’aurais dû enlever ma tuque durant le trajet. Les cheveux tout mouillés, je dois marcher 4 coins de rue à moins 17.

Dans le même pays, aujourd’hui, c’est la canicule. Environ 47 degrés plus chaud. Pour dire, hein ?

Samedismes

Philosophie caniculaire : Je pense donc je sue.

Franchir un pont à Montréal c’est comme prendre l’avion. Faut que tu te présentes 3 heures avant.

Prendre de la bière au pot, on est-tu gelé ou si on est chaud... ou tiède ?

Jour de déménagement dimanche. Jour de chiro lundi.

Vue en pleine canicule : Une borne-fontaine suppliant un chien.

À mardi

On s’essuie pis on ne recommence pas.