Debray à l’heure des confessions

L’heure est grave, l’avenir est sombre et le fond de l’air n’est plus rouge. Dès le départ, le titre ne laisse présager rien de bon. Une faillite, qu’on le veuille ou non, c’est un constat d’échec. Debray a le verbe flamboyant et l’image efficace. Il a été de toutes les guerres, semble-t-il vouloir dire à son fils de seize ans, à qui il s’adresse, sur un air sentencieux, à l’heure du bilan.

Passif et actif devront être évalués en l’état des choses. Il a maintenant 78 ans, l’ex-révolutionnaire de causes qu’aujourd’hui il rejette, mettant de toute évidence son engagement passé sur le compte de sa jeunesse et de sa naïveté, avec cet air faussement désillusionné du « tu sais, moi j’y étais... »

Le constat est lamentable, écrit-il. Les révolutions ont échoué, les Causes ont été dévoyées, le socialisme européen s’est mué en course olympique à l’enrichissement personnel, « la relation client remplaçant un à un les services publics ». Il mentionne même l’attente vaine d’un Québec pas encore libre et averti que « les rêves les plus longs à mourir sont ceux qui nous ont le plus longtemps fait vivre ».

Vaincu de l’histoire, mais rejetant le statut complaisant de victime, il déplore les amitiés brisées, les confiances déçues et les programmes déchirés. « Qu’avons-nous bien pu faire pour en arriver là ? » se demande-t-il. Mais il ne peut se plaindre sur le plan personnel, admet-il, s’avouant chanceux d’en être arrivé là, après avoir côtoyé la mort puis quelques célébrités, des années plus tard, et d’avoir pu vivre de sa plume, entre autres.

L’époque est à la résilience, tous ayant droit à une seconde puis à une énième chance. Il faut persévérer à tout prix, quitte à tout renier, car époque oblige, le sens de l’honneur s’est égaré quelque part au siècle dernier. Combien aujourd’hui sont devenus le contraire de ce qu’ils rêvaient d’être cinquante ans plus tôt ?

Personne ne crie victoire, c’est devenu un mot oublié d’ailleurs. Oublier aussi­­­ le beau travail réalisé selon les règles de l’art, le doux sourire d’une inconnue dans le métro, les excentri­cités non autorisées d’artistes méconnus, le parti pris en faveur des damnés de la terre. Rentabilité d’abord.

D’un père à son fils

Alors, il déconseille à son fils d’entreprendre une carrière dans l’écriture, car il y a peu de « débouchés » et le retour sur l’investissement, improbable. Et puis la carrière d’écrivain est entre les mains des femmes qui consomment davantage de littérature que les hommes, ce qui risque d’intimider et de faire rougir le petit mâle, explique-t-il. Intéressante, la description qu’il fait des activités observées dans un métro ou un train en fin d’après-midi, en fonction des sexes, de l’âge et des origines ethniques. « Les messieurs ont sur leurs genoux un ordi ouvert ; les jeunes somnolent ou se dandinent, écouteurs à l’oreille ; les dames d’outre-mer parlent à voix haute dans le cellulaire ; seules leurs congénères hexagonales ont un bouquin en main. »

Un peu trop nombriliste, la description qu’il fait de Paris, « capitale du tiers monde », avec les Hô Chi Minh, Bourguiba, Senghor, ou Deng Xiaoping, puis « capitale de l’Amérique latine », avec les Cortazar, Neruda, Depestre, Césaire, Garcia Marquez et Fuentes, allant jusqu’à affirmer que « la révolte anticoloniale est née autant au Boul’Mich que dans les champs de canne... » Ouf !

Heureusement, cette vie qui s’achemine sur sa fin n’aura pas été vaine. Debray la voit comme une œuvre nécessairement inachevée, « une course de relais sans fin assignable ». Je dois avouer que j’aime cette logorrhée verbale. À vous de vous y retrouver.

À LIRE AUSSI

Le capitalisme expliqué à ma petite-fille (en espérant qu’elle en verra la fin)

Photo courtoisie

Jean Ziegler est très prolifique. Récemment, je parlais dans ces pages de son dernier ouvrage, Les murs les plus puissants tombent par leurs fissures. Les mythes ont la vie dure et les puissants de ce monde ne s’en privent pas pour justifier leurs plus-values toujours en hausse par une soi-disant diminution des populations vivant dans l’indigence extrême. Oui, « la planète croule sous les richesses », mais la famine, la malnutrition et les mauvaises conditions de vie continuent de tuer par milliers tous les jours. Voici une incursion éclairante dans les entrailles du capitalisme, pour les 7 à 77 ans.

Au café existentialiste / La liberté, l’être et le cocktail à l’abricot

Photo courtoisie

Les gens de ma génération, nous avons presque tous fait notre pèlerinage au Café des Deux magots ou au café de Flore, boulevard Saint-Germain à Paris, lieux mythiques par excellence sur les terrasses desquelles discutaient certains personnages marquants de l’intelligentsia française, dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Une plongée joyeuse dans l’univers de l’après-guerre, avec des acteurs fascinants, intellectuels, écrivains, chanteurs, à l’origine de cette théorie philosophique qu’est l’existentialisme.

Demain le Québec / Des initiatives inspirantes pour un monde plus vert et plus juste

Photo courtoisie

Ce ne sont pas des prophètes de malheur et ils appartiennent tous à la Fondation David Suzuki. Ils se sont donné comme mission de démontrer au contraire que le pire est évitable. Une vingtaine de projets d’avenir sont ici inventoriés et expliqués, qui démontrent notre sens de l’inventivité. On ne peut qu’être encouragés par tant de prouesses souvent méconnues.

300 raisons d’aimer La Havane

Photo courtoisie

Heidi Hollinger est avant tout photographe, mais c’est aussi une passionnée de la beauté, celle qu’on découvre dans l’insolite et souvent dans des endroits peu fréquentés. C’est ce qu’elle s’est proposé de faire avec cet ouvrage désormais indispensable : débusquer l’humanité derrière les façades souvent défraîchies de La Havane, le sourire accrocheur, la fierté indomptable des Cubains. Ce guide est un must pour qui veut découvrir voyage après voyage, la capitale de Cuba qui va célébrer l’an prochain son 500e anniversaire. Coup de foudre garanti.