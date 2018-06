Des bâtiments flyés en Floride

Quand on parle d’architecture en Floride, on pense aux hôtels Art déco de Miami Beach et à la fameuse sphère d’Epcot à Orlando. Mais, ces dernières années, plusieurs bâtiments surprenants sont sortis de terre dans le Sunshine State. Voici notre liste de ces édifices complètement fous !

Entre les ascenseurs privés pour voitures dans la tour Porsche de Sunny Isles Beach et les maisons blanc cassé du village d’Alys Beach dans le Panhandle, des projets éclatés en Floride, ce n’est pas ça qui manque ! On en a choisi quatre, si inusités, qu’ils sont la source de nombreux bouchons de circulation !

Puzzle exquis

Photo Marie Poupart

Depuis avril, on trouve le plus improbable stationnement étagé du monde à Miami. Le Museum Garage a pris vie à la manière d’un cadavre exquis. C’est-à-dire qu’on a demandé à cinq firmes d’architecture de dessiner une façade, en cachette les unes des autres. Le résultat est un collage ahurissant sur le point de devenir l’attraction touristique du Design District.

Intersection 1st Avenue et 41st Street, Miami, 33 137 FL ; miamidesigndistrict.net

Surréaliste

Photo courtoisie, Salvador Dalí Museum

Au cœur de St Petersburg, un intrigant bloc percé de bulles tordues arrête les foules. Conçu pour résister aux ouragans de catégorie 5, le Salvador Dalí Museum est à l’image du maître surréaliste : absurde et pragmatique. Imaginé en 2011 par le cabinet américain HOK, qui signe plusieurs tours à Toronto, le musée est le seul site de l’ouest de la Floride à détenir trois étoiles au Guide Michelin.

1 Dali Blvd., St Petersburg, 33 701 FL ; thedali.org

Multiforme

Photo courtoisie, MG McGrath Architectural Surfaces

En 2014, le pavillon Innovation, Science and Technology (IST) de la Polytechnique de Floride a mis sur la map la petite ville de Lakeland, au sud d’Orlando. Réalisée en aluminium, cette pergola blanche ressemble à une araignée ou à un cygne, selon l’angle d’ouverture des brise-soleil de son dôme. Ces persiennes haute technologie suivent la course du soleil, ce qui change le look de l’immeuble plusieurs fois par jour !

4700 Research Way, Lakeland, FL 33805 ; floridapoly.edu

Décoiffant

Photo courtoisie, Rasmus Hjortshoj pour BIG

Au sud de Miami, Coconut Grove a vu pousser en 2016 les deux premières tours torsadées des États-Unis. Ces audacieuses jumelles nommées Grove at Grand Bay sont aussi les premières résidences à recevoir la certification LEED Or en Floride. Épousant la forme d’un tourbillon, les tours de 20 étages font partie des projets initiaux en Amérique du Nord de Bjarke Ingels. Le Danois à la tête de BIG est réputé pour ses bâtiments impossibles, bâtis à moindre coût, comme cet incinérateur de déchets au toit en pente qui, l’hiver, sert de piste aux jeunes skieurs de Copenhague !

2675 S Bayshore Dr, Miami, 33 132 FL ; groveatgrandbay.com

Folie de demain

Depuis quelques semaines, le Tout-Hollywood Beach assiste à la construction d’un hôtel de 36 étages en forme de guitare. Le Hard Rock ouvrira à temps pour la tenue du Super Bowl au stade des Dolphins en 2020.

