Des résidences à 1,4 M$ et 1,5 M$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Cœur de pirate inc. achète un luxueux cottage à Montréal

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Cœur de pirate inc., une firme dont la présidente et première actionnaire est la chanteuse Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, a fait l’achat d’une maison décrite comme une « perle rare » au cœur de la métropole pour 1,4 million $. Le « luxueux cottage rénové avec goût » compte 1800 pieds sur deux étages, 4 + 1 chambres à coucher, de même qu’un garage double sur une ruelle déneigée. Les planchers sont en chêne blanc et les comptoirs, en granit.

Photo tirée du site Dorem.ca

La proprio des Deux Pierrots achète

La copropriétaire de la boîte à chanson Les Deux Pierrots, Marilou Sciascia Ruel, a fait l’achat d’une résidence dans un arrondissement cossu de Montréal pour 1,5 million $. La propriété compte notamment quatre chambres à coucher, deux salles de bains et trois espaces de stationnement.

Achat chez Boston Pizza

Marc Guay, nouveau fiduciaire du fonds de revenu Boston Pizza Royalties Income Fund et ancien président de FritoLay Pepsico Canada, a fait l’achat d’unités du fonds pour environ 150 000 $. Le titre de Boston Pizza a perdu 9,5 % depuis le début de l’année.

Cure de jouvence au Château Vaudreuil

Photo courtoisie, Château Vaudreuil

L’hôtel Le Château Vaudreuil, niché au bord du lac des Deux-Montagnes, a entrepris des travaux visant à moderniser l’ensemble et à le repositionner. L’objectif est d’en faire une destination pour une escapade à la manière d’« un resort urbain ». « Le Château m’a offert une opportunité unique, celle de moderniser un établissement légendaire afin d’en faire une destination incontournable. C’est très stimulant ! » a dit le nouveau DG, Mathieu Larochelle. M. Larochelle est un ancien notamment de l’hôtel W de Montréal.

Une nouvelle Aston Martin époustouflante

Photo courtoisie, Aston Martin

Le constructeur Aston Martin a dévoilé sa nouvelle voiture DBS Superleggera. La voiture est plus légère et plus puissante que la Vanquish S, qu’elle doit remplacer. Équipée d’un moteur V12 biturbo de 5,2 L, elle développe 715 ch. Elle atteint 100 km/h en 3,4 s. Prévoyez au moins 300 000 $ US pour une unité.