GUILBAULT, Jacques



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 25 juin 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jacques Guilbault, fils de feu monsieur Roch Guilbault et de feu dame Gabrielle Sauvageau. Il était l'époux de dame Thérèse Landry. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse, ses enfants: Michel, Elaine (Carl Lessard) et Martine (Serge Duval); ses petits- enfants: Sébastien, Eliane et Lauraline; son frère René Guilbault (Marie-Luce Bilodeau) et feu Gaston Guilbault (Céline De La Chevrotière); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Landry: Denise (Noël Landry), Françoise (feu Victorin Marcotte), Jeannine (feu Alphonse Lemay), Gérard (Angéla Daigle), Irène (Conrad Richard), Marcel (Diane Landry), Julien (Danielle Boulanger) et Denis (Jacqueline Lahey); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.) du 4e étage pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.