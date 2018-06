PHILIPPON, Dr Fernand



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Fernand Philippon, époux de madame Christiane Dubé, fils de feu dame Ména Bureau et de feu monsieur Philémon Philippon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera en présence des cendres à lale vendredi 6 juillet 2018 de 19 h à 21 h.La famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Fernand a exercé sa profession de gastroentérologue durant 40 ans à l'Hôtel-Dieu de Québec, années durant lesquelles il a également enseigné à la faculté de médecine de l'Université Laval. Pendant ses années de pratique, en tant que détenteur du titre d'Associé du Collège Royal des médecins du Canada (FRCPC), il fut appelé à collaborer à plusieurs reprises dans l'examen de certains dossiers. La médecine fut sa vie, sa vocation. Outre son épouse Christiane, complice de ses 57 dernières années, il quitte ses enfants: Louis (Diane Langlois), France (Denis Angers), Marie-Josée (Simon Mathieu); ses petits-enfants: Patricia, Claudia, leur père Alfredo Rivera, Pierre, Rosalie, Simon, leur père Jean Fugère, son frère Pontien (feu Micheline Lortie) ses sœurs: Mariette, Lisette (feu Richard Leblanc), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé: Michel, François (Renée De Carufel), Madonne (Marc Descarie); ainsi que plusieurs, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Fernand va rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé: Raymond (Suzanne Rheault), André (Suzanne Bonin), Suzanne (feu René Croft), Jean et Pierre. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins et l'attention apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes, ou un par un don à la: Fondation du CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5 http://www.fondationduchuq.org