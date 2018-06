Evander Kane à coeur ouvert

Lorsqu’Evander Kane a été échangé aux Sharks de San Jose, il a vite réalisé qu’il voulait y passer le reste de sa carrière. Et Joe Thornton a joué un rôle important dans cette réflexion.

Dans une chronique publiée vendredi sur le site The Players Tribune, l’attaquant de 26 ans raconte que le vétéran a lui-même été voir le directeur général pour conclure la transaction.

«Il m'a dit qu'il avait travaillé avec Doug Wilson, le directeur général des Sharks, pour essayer de m’amener à San Jose», raconte-t-il. «D’apprendre que "Jumbo" est allé voir le DG pour lui dire de concrétiser un échange... je ne pouvais pas faire mes valises assez rapidement.»

C’est donc ce qui s’est produit le 26 février dernier. Les Sabres de Buffalo ont expédié Kane en Californie en retour d’un choix de premier tour en 2019, d’un choix de quatrième en 2020 et de l’espoir Daniel O’Reagan.

Kane n’a pas pris de temps à se sentir à l’aise. Il a accumulé 14 points en 17 matchs et il dit avoir eu vécu un rare sentiment d’appartenance.

«Je suis tellement excité de faire partie de cette communauté et de sentir que quelqu'un me fait confiance. Ce sentiment, pour moi, est ce qu’il y a de plus précieux au monde», confie-t-il.

«Parce que depuis longtemps, je savais ce que c'était de ne pas être voulu.»

Des échecs à Winnipeg et Buffalo

Lorsqu’il portait les couleurs des Jets de Winnipeg, Kane a exigé une transaction chaque été pour se joindre à un club gagnant.

Après avoir atteint le cap des 30 buts en 2011-2012, la saison qui a marqué le retour d’une équipe professionnelle à Winnipeg, il n’a atteint le cap des 20 buts qu’une seule fois. Le patineur de Vancouver dit ne jamais avoir digéré le déménagement des Thrashers d’Atlanta.

«J'étais un athlète noir, jouant dans une ville avec une grande population noire [...].»

«C'est pourquoi lorsque l'équipe est partie pour Winnipeg, c'était si difficile à accepter. Cela n'avait rien à voir avec l'endroit où nous allions. C'était comme si j'avais failli à une tâche», a laissé entendre celui qui croyait terminer sa carrière avec la même organisation.

«C'est un sentiment génial quand on sait que notre présence est appréciée. Ça fait qu’on en donne plus pour l'organisation et pour les partisans. C'est pourquoi j'aime le sport. Et c'est pourquoi je me sens tellement chez moi ici à San Jose.»

Kane a paraphé un contrat de sept ans, le mois dernier.