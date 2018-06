PAQUET, Mario



À Vernon, Colombie Britannique, le 19 janvier 2018, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur Mario Paquet, époux de madame Michelle Money, fils de monsieur Jean-Louis Paquet et de madame Rollande Paquet. Il demeurait à Coldstream, Colombie Britannique. La famille vous accueillera le mercredi 4 juillet à compter de 18h au salon commémoratifet de là au cimetière de Ste- Thérèse de Lisieux. Monsieur Paquet laisse dans le deuil son épouse madame Michelle Money, ses parents: monsieur Jean-Louis Paquet et madame Rollande Paquet; les enfants de son épouse Derrek, Christopher et Ryan (Stéphanie); ses frères: Stéphane, Jimmy et Rémy; les membres de la famille Money ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Ste-Thérèse de Lisieux, 158, rue Bertrand Québec, G1B 1H7