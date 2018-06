Festival de jazz jour 3 : Trois instants de bonheur

Il faisait chaud hier soir, enfin dirions-nous ! Les terrasses étaient pleines et le jazz comme le blues donnaient le ton à cette longue fin de semaine de congé. Un peu comme une course à obstacles, nous avons fait arriver au Dièse Onze (4115 A Saint-Denis) une mignonne boite de jazz qui s’est refait une beauté. En plus d’une climatisation impeccable qui évite aux festivaliers de souffrir de l’humidité, la décoration a été entièrement refaite, chapeau aux designers, puis la scène modifiée. Avec le quartette de la chanteuse Suzie Arioli qui ouvrait en quelque sorte les festivités, notre demi-heure fut royale. Allez, si vous aimez le jazz en tête à tête, nous recommandons cette adresse tout de go !

En extérieur, une belle découverte

Avant le concert du guitariste Ry Cooder, nous avons fait un détour. Malgré la chaleur, le jeune pianiste toulousain Rémi Panossian a offert toute une performance. Ouvrant l’heure avec : Rémi le raton Laveur, souvenir d’une tournée canadienne qui remonte à quelques années, son style très percussif, ah quelle main gauche, avait de quoi séduire. En trio admirablement soudé, ses compositions flirtant avec un certain modernisme étaient aussi nourries, du moins nous le pensons, d’une certaine éducation classique. La réponse du public fut à la hauteur, et vivement que les programmateurs, lui trouve une niche en salle l’année prochaine.

Ry Cooder... immense

Cela faisait des lunes que nous l’attendions. Mr Ry Cooder, l’homme, derrière le Buena Vista Social club, la trame sonore de Paris Texas, sans oublier des collaborations avec Eric Clapton et les Rolling Stones. Au Théâtre Maisonneuve, plus un siège libre à l’horizon et nous attendions avec impatience. Avoir du métier et respecter un public averti, c’est tout le bonheur que nous a transmis Ry Cooder. Partant de son dernier disque Prodigal Son, il a tracé un vaste panorama de la musique américaine, celle qui va de Doc Watson à Woodie Guthrie et de Johnny Cash en passant par le blues et un peu de Motown. Entouré d’une formation simple et The Hamiltones (3 voix d’hommes superbes), le voyage fut consistant et touchant. Son cœur va aux déshérités, souvent aux laissés pour compte, d’une Amérique qui a perdu la tête, mais dont l’âme musicale se trouve à Memphis et dans le delta du Mississippi. Ce fut magique et poignant.

Et ce soir :



Elise Le Grow à 18 h gratuit

Une belle voix et un hommage qui va de Muddy Waters à Bo Diddley

Archie Shepp : 19 h, à la Maison symphonique

Quand l’histoire du jazz se confond avec un immense saxophoniste ténor



Orchestre Métropolitain et la musique des films de Dreamworks



19 h 30. À la salle Wilfrid-Pelletier

Pour toute la famille, et ce sera beau

Spanish Harlem Orchestra : 21 h. Gratuit

Avec la canicule, ça tombe sous le sens.