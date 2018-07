La soirée n’a jamais vacillé avec IAM au Centre Vidéotron

Le rap francophone a fait des débuts retentissants au Centre Vidéotron, samedi, grâce à IAM et à ses fans qui ne se sont pas fait prier pour faire la fête avec le groupe phare de la scène hip-hop française.

Si la soirée vacille dans le méga tube Je danse le mia, ce fut tout le contraire lors des retrouvailles des Marseillais avec Québec, trois ans après leur concert sur les plaines d’Abraham, au Festival d’été.

De l’extinction des lumières annonçant l’arrivée imminente des rappeurs jusqu’à la finale sur le «morceau classique» Demain c’est loin, dixit Akhénaton, les inépuisables admirateurs de IAM ont dansé et chanté sans qu’aucun des membres du collectif ne doive quémander leur participation.

Photo Annie T. Roussel

Dans une configuration réduite permettant d’accueillir au maximum quelques milliers de spectateurs, le Centre Vidéotron, bondé, se prêtait d’ailleurs à merveille à cette rencontre à la fois intime et enflammée.

Ouverture coup de poing

Il faut souligner que IAM débarquait avec du gros stock. En tournée pour célébrer les vingt ans de L’école du micro d’argent, Akhenaton, Shurik’n et leurs acolytes ont interprété l’entièreté de leur album le plus acclamé en plus de jouer tous leurs principaux succès.

Le visage recouvert de masques métalliques, les rappeurs n’ont pas perdu de temps : L’école du micro d’argent et Nés sous la même étoile ont formé un doublé d’ouverture coup de poing.

Photo Annie T. Roussel

«Le hip-hop est la culture majeure des quarante dernières années», n’a pas manqué de rappeler Akhenaton, le plus volubile du collectif, qui a dédié L’enfer au regretté rappeur East.

Pas une ride

S’ils font figure de vétérans maintenant qu’ils touchent la cinquantaine, les guerriers d’IAM demeurent au sommet de leur forme. La cohésion entre les quatre rappeurs et les trois DJ était à point et le matériel n’a pas pris une ride. Le doublé ravageur Je danse le mia et Petit frère, en fin de parcours, l’a démontré avec éloquence. Dans une ferveur totale, il va sans dire.

«Sérieusement Québec, on revient quand vous voulez», a lancé Akhenaton, dans l’assentiment général.

Photo Annie T. Roussel

On le prend au mot?

Honneur local

Le duo Eman x Vlooper, issus du collectif Alaclair Ensemble, a lancé la soirée avec aplomb, devenant du même coup le premier artiste purement hip-hop (Prophets of Rage, en 2016, se classait dans le rap-rock) à se produire au Centre Vidéotron. Un bel honneur pour ce band de Québec chouchou de la critique.

Photo Annie T. Roussel

Mais cet honneur, le MC Eman et le beatmaker Vlooper ne l’ont pas gardé pour eux tout seuls puisque le point culminant de leur prestation, tout en crescendo, a été l’apparition graduelle de trois membres d’Alaclair Ensemble, qui ont sorti la foule de sa torpeur avec une dynamique Ça que c’était.

RYMZ et le rock

À l’instar de ses prédécesseurs sur scène, le Montréalais RYMZ a combattu avec ardeur l’indifférence des fans d’IAM tout au long de sa performance.

Donnons-lui ça, il n’a jamais baissé les bras. À défaut d’avoir la toune connue de tous, RYMZ a utilisé tous les trucs du métier pour faire réagir le public, offrant même des gorgées de sa bouteille de fort aux spectateurs dans la première rangée.

Photo Annie T. Roussel

Sa meilleure réaction, il l’a finalement eue dans un segment rock lancé par une reprise de I Got a Girl, de Tripping Daisy, un vieux succès importé des années 1990.

À Québec, du rock, ça fonctionne toujours.