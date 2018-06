Il se rendra au Yukon sans un sou en poche

DRUMMONDVILLE | Un homme de 23 ans s’est lancé le défi un peu fou de se rendre durant l’été jusqu’au Yukon sans auto, sans argent et sans parler un mot anglais.

Jimmy Chabot, alias Jimchab sur les réseaux sociaux, partira à pied de Drummondville demain. Mais il ignore quand il arrivera au Yukon, la destination finale de sa nouvelle aventure.

« Le but du périple n’est pas de le faire le plus rapidement possible », explique ce « vlog-trotteur ».

L’homme de 23 ans n’aura pas un sou pour manger et se déplacer durant le trajet. Il demandera le gîte à ceux qui accepteront de l’héberger et de le nourrir.

En échange, il filmera les moments magiques de leurs rencontres et la beauté de leurs coins de pays, pour ensuite les diffuser sur la page YouTube de Jimchab, son nom d’artiste.

En français

Le Drummondvillois a déjà habité en Alberta, au Manitoba et en Ontario, où il s’est lié d’amitié avec des membres des communautés francophones. L’aventurier s’engage donc à parler uniquement français durant le voyage en sol canadien.

« Je veux prouver que la francophonie hors Québec, ça existe », lance-t-il.

Depuis qu’il a annoncé son voyage, plusieurs l’invitent et lui lancent des défis supplémentaires.

Une personne lui a donné rendez-vous à Bromont, en Estrie, pour faire du vélo de montagne. Une autre l’attend à Senneterre, en Abitibi, et veut qu’il cuisine une pizza. Un Ontarien lui offre de pêcher le doré à Kapuskasing, dans le nord de la province.

Jimchab les visitera en suivant sa route vers le Yukon. Pour le chemin du retour, rien n’est encore déterminé. Si un producteur achetait sa série de vidéos, il pourrait payer son transport pour revenir au bercail.

Gâté par ses hôtes

Au début de 2018, il a réussi à visiter neuf pays de la francophonie en Europe et en Afrique en neuf semaines. Chaque jour, il diffusait un « vlog » sur ses meilleurs souvenirs.

Les étrangers l’accueillaient chaleureusement et il a toujours mangé trois repas par jour. Il espère que les Canadiens seront aussi généreux.

« Ce qui me nourrit, ce sont les rencontres humaines. Moi, je prends le temps de les écouter. Ils s’ouvrent à moi et ils embarquent dans mes folies », dit-il.

Lors de son périple outre-mer, Jimchab disposait toutefois d’un budget pour le transport, ce qui ne sera pas le cas cette fois.

« J’ai fait du pouce une seule fois dans ma vie », dit celui qui sortira de sa zone de confort.