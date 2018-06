« Je me sens réellement à ma place »

Au cours des deux dernières années, Martin Giroux a foulé les planches à travers l’Europe et l’Asie avec la troupe de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Mais cet été, c’est ici même, au Québec, que le chanteur montera sur scène. Et dire qu’il a bien failli quitter le métier, il y a de cela quelques années !

Martin Giroux ne le cache pas : il a traversé une période de remises en question, en 2010, après la sortie de son troisième album.

« C’était une période plus difficile, où j’appréhendais les fins de mois avec toutes les factures à payer. Alors je me suis posé de sérieuses questions. Je me suis inscrit à l’université pour compléter mon bac en enseignement au secondaire. Je savais que j’allais toujours chanter, mais peut-être pas professionnellement », se souvient-il.

Sous l’aile de Plamondon

Mais il a tenu bon et gardé espoir. Et il s’en félicite aujourd’hui. Car sa carrière a redémarré, d’abord plus tranquillement, puis à vitesse grand V. En 2015, il participait au spectacle Plamondon, un hommage au célèbre parolier du même nom, à l’instigation de Gregory Charles.

Puis, de fil en aiguille, Martin Giroux a décroché le rôle de Phœbus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, écrite elle aussi par Luc Plamondon, d’abord en France, puis à travers l’Europe. Il se glissera à nouveau dans la peau du poète, cette fois-ci au Québec, dès la fin de l’été.

« J’ai vraiment l’impression de faire partie de l’histoire. On va fêter le 30e anniversaire du spectacle ici, sur scène, à Montréal. C’est cliché à dire, je le sais, mais c’est un beau cadeau que le métier m’offre. Je suis content d’avoir continué à faire ce métier », confie Martin Giroux.

Un été de Cocktail

Mais avant de retrouver la troupe de Notre-Dame de Paris, le chanteur passera l’été au Théâtre Hector-Charland, à l’Assomption, pour la revue musicale Cocktail. Le concept ? Une centaine de chansons, offertes en 11 tableaux inspirés de différents breuvages. On passera ainsi du vin à la bière, en passant par le café et les shooters, tout ça en l’espace d’une seule et même soirée.

Sur scène, il sera entouré de Geneviève Leclerc, Patricia Bernier, Pierre-Olivier Grondin et Frédérique Mousseau.

« Il y avait longtemps que je voulais renouer avec les revues musicales. J’adore les shows de gang où on peut simplement s’amuser sur scène. L’ambiance est légère, on est là pour offrir un moment de bonheur aux gens dans la salle chaque soir. Je me sens réellement à ma place dans ce genre de concept », explique-t-il.

►La revue musicale Cocktail est présentée au Théâtre Hector-Charland de l’Assomption jusqu’au 21 juillet, puis au Carré 150 de Victoriaville, du 26 juillet au 11 août.