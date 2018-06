Jennifer Aniston demande à Courteney Cox de lui trouver un homme

Jennifer Aniston se serait tournée vers Courteney Cox dans l'espoir qu'elle lui trouve chaussure à son pied. L'actrice américaine et Justin Theroux ont annoncé qu'ils mettaient fin à leur mariage cette année, et ce dernier a depuis été lié à Emma Stone et Selena Gomez.

Mais alors que la vedette de 49 ans n'aurait pas encore retrouvé l'amour, une source a affirmé qu'elle comptait sur son ancienne partenaire de «Friends» pour l'aider dans sa tâche.

« Elle a demandé à Courteney de l'aider à trouver quelqu'un. Elle a l'impression que c'est à son tour de s'y remettre, a déclaré une source au magazine britannique Closer. Sortir avec des hommes beaucoup plus jeunes ne l'intéresse pas, mais elle aimerait trouver une relation amoureuse et heureuse sur le long terme. »

La vedette de Cougar Town est actuellement fiancée à Johnny McDaid, du groupe Snow Patrol, et le couple devrait se marier très prochainement.

Sans surprise, l'actrice de 54 ans souhaite aider Jennifer Aniston à trouver son bonheur.

« Courteney est absolument ravie d'être à l'affût d'un nouvel amour pour Jen, a ajouté la source. Apparemment, elle a déjà aligné quelques prétendants potentiels, y compris un agent de talent de Hollywood que Jen a rencontré auparavant, un réalisateur et une personne bien connue de l'industrie de la musique qu'elle connaît grâce à Johnny. »

Parmi les anciens amoureux de Jennifer Aniston figurent son ex-mari Brad Pitt, sa co-vedette de «La Rupture», Vince Vaughn et le chanteur John Mayer. Cependant, la source est catégorique sur le fait qu'elle cherche un type très différent d'homme cette fois.

«Jen en a fini avec les jeux et ne veut pas sortir avec quelqu'un qui a besoin de beaucoup, mais qui ne la décevra pas, a expliqué la source. Elle ne cherche pas un conte de fées, mais une vraie relation avec quelqu'un qui est terre-à-terre et lui permettra d'être elle-même. »