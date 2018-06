La culpabilité du bonheur

Le week-end dernier, comme des milliers de personnes, j’ai participé au Ironman de Tremblant. Oubliez les performances personnelles et tous les dépassements de soi qui vont avec, je veux vous parler de la mer de pur bonheur dans laquelle on baigne durant ce week-end.

Dès que tu arrives sur le site, tu oublies tes petits bobos. Si tu as eu une mauvaise journée ou une mauvaise passe récemment, elle disparaît de ta tête. Au rendez-vous, juste des gens bien dans leur tête, bien dans leur corps. C’est le festival des bonjours faciles et des discussions entre étrangers qui te font sentir que tout le monde est un nouvel ami potentiel.

Aussi loin que ton regard se porte, tu vois des gens souriants et des familles qui profitent du moment. Tout le monde a une histoire à raconter ou une anecdote d’entraînement à partager. C’est un nirvana de trois jours.

Drôle d’hésitation

Mais j’ai hésité avant d’écrire ma chronique. Parce que, voyez-vous, nous, les humains, on est mal faits. J’ai hésité et j’ai même ressenti de la culpabilité à l’idée de partager avec vous ce moment de pur bonheur. Pourquoi­­­ ?

Lorsque vient le temps d’écrire sur les choses qui me tapent sur les nerfs, lorsqu’il y a une injustice que je veux dénoncer ou que j’ai envie de faire une montée de lait sur notre société mal en point, je n’ai jamais d’hésitation, même que ce sont souvent les chroniques qui s’écrivent le plus facilement. Mais lorsque vient le temps de partager mes instants de bonheur, on dirait que j’ai peur de taper sur les nerfs de ceux qui me lisent, de ceux qui m’entourent­­­.

C’est quelque chose que je remarque sur les réseaux sociaux. Partagez une mauvaise nouvelle, un sujet lourd, ou chialez contre une simple banalité, et regardez le nombre de « j’aime » que vous allez avoir. Faites le même exercice avec une bonne nouvelle et vous allez voir que ce n’est pas exactement la même réaction.

Mais, cette semaine, il s’est passé quelque chose qui a changé ma façon de voir les choses. J’ai mis plusieurs photos du Ironman sur ma page Facebook. Puis j’en ai reçu une où on voit ma fille qui m’accueille au fil d’arrivée et me remet ma médaille. C’était, de loin, la meilleure. Alors j’ai décidé de la partager, elle aussi. Mais j’ai hésité.

J’ai fini par le faire en écrivant comme message : « C’est la dernière, promis, après je ne vous achale plus avec ça ». C’est là que quelqu’un m’a répondu : « Depuis quand est-ce qu’on peut être trop heureux et fier, Maxim ? » Quelle belle claque au visage ! J’en avais besoin pour me faire voir les choses différemment.

Un bon ménage

Le problème, ce n’est pas les autres, c’est moi. C’est quoi cette idée de merde que le bonheur est achalant ?

D’où vient cette notion ridicule que les bonnes choses qui nous arrivent pourraient taper sur les nerfs des autres ?

En fait, voici un bon test : publie sur Facebook quelque chose de beau qui t’est arrivé. Ceux qui trouveront quelque chose de négatif à dire, raye-les de ta vie. C’est une très belle façon de faire du ménage autour de soi. S’ils ne sont pas contents, tant pis ! Et si eux ne sont pas heureux, c’est leur problème. On ne devrait jamais culpabiliser parce que ça va bien dans notre vie.

De mon côté, je n’arrête pas de dire que je me fous de ce que les gens pensent. Il serait peut-être temps que je l’applique réellement.