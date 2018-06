La haine des médias

L’homme qui a tué cinq journalistes à Annapolis au Maryland semble avoir été motivé par une vengeance pour une affaire de harcèlement qui remonte à 2009. Ce n’est pas la faute de Donald Trump mais on ne peut faire abstraction du contexte actuel.

Mais tout le monde a pensé la même chose. Depuis sa campagne électorale, Donald Trump répète que les médias sont l’ennemi du peuple américain. Ses supporteurs ne se gênent pas pour exprimer publiquement leur dégoût des journalistes. Lors d’un récent rallye en Caroline du Sud, une vieille dame a apostrophé un journaliste en lui disant de « cesser de poser des questions stupides au président » et « get the f... out of here ».

Le t-shirt Rope, tree, journalist, some assembly required (corde, arbre, journaliste, assemblage requis) fabriqué et vendu par un vétéran de 58 ans, marié avec enfants, est porté par des supporteurs de Trump lors de rallyes. Malgré son message violent, le chandail a déjà été vendu chez Wal-Mart.

Tuez des journalistes

Cette semaine, une vedette pro-Trump de l’extrême droite, Milo Yiannapoulos, a déclaré au New York Observer et au Daily Beast : « j’ai hâte que des milices paramilitaires tuent des journalistes à vue ». Précisant que ce n’était pas ironique.

Jeudi, des journalistes ont été exécutés. Il n’y a peut-être pas de lien. Il est proche le jour où des journalistes américains seront abattus en raison de leur profession.

Dans le contexte actuel d’extrême polarisation, de tensions politiques encore plus graves qu’à l’époque du Watergate, avec un président faisant l’objet d’une enquête criminelle, qui ne respecte pas la Constitution, tout peut arriver. Tous ne sont pas sains d’esprit et les armes à feu sont aussi faciles à acheter qu’un Big Mac.

Les États-Unis, un modèle d’État de droit et de démocratie depuis 250 ans, se désagrègent sous nos yeux.

Je n’en reviens pas de la vitesse à laquelle tout peut basculer.