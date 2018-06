La poudre sportive se transforme en or

Ces produits étaient il y a quelques années encore utilisés essentiellement par les athlètes et culturistes. Ils font dorénavant leur entrée dans de nouveaux segments de marchés, notamment les professionnels soucieux de leur apparence et les femmes.

Avec une croissance moyenne attendue de 8,4 % par année en Amérique selon les prévisions de Research and Market, ce marché autrefois niche, s’infiltre dans les habitudes de vie d’un large public adepte de conditionnement physique. L’explosion du CrossFit et de la Zumba comme modes d’entraînement, de même que la popularité toujours croissante de la course à pied ont contribué à faire des suppléments alimentaires une part intégrante du rituel.