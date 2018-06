La victoire et rien d’autre pour Donald Theetge

La série NASCAR Pinty’s fera sa première escale de la saison en sol québécois ce soir à Vallée-Jonction.

Si la tendance se maintient, et si évidemment le temps le permet, les chances sont bonnes de voir un autre pilote de la Belle Province rallier l’arrivée en première position.

Louis-Philippe Dumoulin et Kevin Lacroix ont été les deux premiers gagnants en 2018 sur les tracés ontariens de Mosport et de Jukasa.

Il s’agira de la cinquième visite des bolides de la série canadienne de NASCAR à l’Autodrome Chaudière dont la configuration ovale (1/4 de mille) aux virages inclinés est propice à des luttes parfois très musclées.

Position de tête

Donald Theetge est l’un des 14 engagés à faire le déplacement en Beauce, lui qui, l’an dernier, avait réalisé la position de tête en qualifications avant de terminer à la cinquième place.

« Honnêtement, a dit le pilote de Boischatel, je m’en vais à la guerre. Je suis dû pour gagner. »

Theetge connaît la piste comme aucun pilote de la série. Il y revendique le plus grand nombre de victoires dans la catégorie des bolides LMS.

« C’est chez nous, indique-t-il. Ce premier succès en Série Pinty’s, je l’attends depuis longtemps et je veux l’obtenir à Vallée-Jonction. »

Theetge en sera à son 15e départ dans la série canadienne depuis 2011 et, en trois occasions, il a accédé à la deuxième marche du podium.

Sans Labbé ni Lapcevich

L’édition 2018 sera privée des plus récents vainqueurs de l’épreuve, soit l’Ontarien Cayden Lapcevich (2017) et Alex Labbé (2016), mais elle compte néanmoins sur la présence de pilotes de renom tels Alex Tagliani, Andrew Ranger, Dumoulin, Lacroix et Marc-Antoine Camirand, tous des candidats logiques à la victoire.

Les conditions météo ne sont guères encourageantes pour samedi, mais les organisateurs se montrent confiants de pouvoir donner le signal du départ comme prévu à 20 h. Si les précipitations annoncées se concrétisent, l’épreuve de 300 tours serait reportée au lendemain après-midi.