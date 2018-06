L’année chargée de Geoffroy

Déjà bien connu au Québec depuis son passage à La Voix, Geoffroy continue d’élargir son territoire. Après l’Europe et les États-Unis, l’auteur-compositeur-interprète a deux nouveaux marchés dans sa mire : le Mexique, puis l’Australie.

Les Québécois ne sont donc pas les seuls mélomanes à être tombés sous le charme de Coastline, le premier opus de Geoffroy paru l’an dernier. Depuis, l’auteur-compositeur-interprète l’a porté sur les planches de Los Angeles à Berlin, en passant par New York, Londres et Paris.

Et pourquoi ces villes, précisément, pour sa première offensive en sols étrangers ? Ce sont les sites d’écoute en continu qui ont aidé Geoffroy à tracer son itinéraire de tournée à travers les deux continents.

« L’application de Spotify pour les artistes indique les chiffres [d’écoute] pour chacun des territoires. C’est un outil très utile pour cibler différents endroits » explique Geoffroy.

C’est ainsi qu’il a découvert l’intérêt des marchés comme les États-Unis et la France. Le pays de l’Oncle Sam semblait un choix somme toute logique pour ses chansons anglophones. Et comme la France « a beaucoup de liens avec les artistes­­­ québécois », le chanteur se doutait qu’il pouvait y trouver un public.

Des surprises

Mais d’autres secteurs, eux, ont été des découvertes pour le moins surprenantes. Parmi ceux-ci, le Mexique et l’Australie.

« L’Australie, c’est un grand rêve. Ils ont tellement de bonne musique et de bons groupes qu’ils n’ont pas nécessairement besoin d’aller chercher ailleurs, à l’extérieur de leur territoire. Et le Mexique... Honnêtement, je ne m’y attendais­­­ tout simplement pas », confesse Geoffroy.

Mais même si des internautes de ce pays suivent sa carrière grâce aux sites d’écoute en continu, Geoffroy sait pertinemment qu’il ne s’agit pas là d’un gage de succès. Loin de lui l’idée de prendre pour acquis que le public l’y accueillera à bras grands ouverts.

« C’est une chose d’écouter les chansons d’un artiste sur Spotify. Acheter des billets pour aller le voir en concert, ça, c’est une tout autre chose. C’est donc loin d’être garanti que l’intérêt en ligne peut se transformer en achats de billets. Ça demande beaucoup de travail », avance-t-il.

« Iconique » Festival de jazz

Rien n’est encore prévu à cet effet, mais Geoffroy entend bien tester, tôt ou tard, ces deux nouveaux territoires. Mais d’ici là, c’est ici même, à Montréal, qu’il se produira le week-end prochain sur l’invitation du Festival de jazz. Et il entend bien profiter de l’occasion pour présenter à ses fans quelques pièces inédites, destinées à son prochain album, attendu l’an prochain.

« Les nouvelles chansons sont encore au stade où elles sont malléables, tant dans les structures que dans les textes. C’est en les jouant live qu’on arrive vraiment à se les approprier pour ensuite aller les retravailler. J’aime l’idée d’inviter les fans à cette étape du processus, plutôt que d’attendre et seulement leur montrer le produit final », avance-t-il.

« Et de le faire ici, c’est spécial. Montréal, c’est chez moi. Et j’ai commencé à aller au Jazz quand j’étais jeune, avec mes parents. Alors c’est un événement “iconique” pour moi. J’ai l’impression d’atteindre un but que je m’étais fixé il y a longtemps », ajoute-t-il.

Geoffroy sera en spectacle au MTELUS le 7 juillet à 21 h.