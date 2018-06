Le Festival d’été de Québec en dix rendez-vous

Le Festival d’été de Québec est à nos portes. Plus que cinq dodos (si vous lisez ce journal samedi) avant que le FEQ ne lance sa 51e édition. Encore une fois, le menu sera costaud et pigera dans tous les genres musicaux. Difficile de choisir ? Le Journal vous propose une sélection de dix grands rendez-vous à mettre à votre agenda. Bon festival !

Foo Fighters, 9 juillet, plaines d’Abraham

Photo courtoisie, MJ Kim

Sans contredit, l’événement par excellence du FEQ 2018 sera le retour des Foo Fighters, trois ans après le mémorable concert-tempête de quatre chansons. Cette fois, Dave Grohl sera sur ses deux pieds. Et au moment d’écrire ces lignes, on annonce du soleil et 25 degrés Celsius. Yeah ! Oui, on sait, les prévisions ont le temps de changer dix fois d’ici le 9 juillet, mais laissez-nous vivre d’espoir.

The Weeknd, 5 juillet, plaines d’Abraham

Photo d'archives, H&M

La vedette torontoise a un rendez-vous manqué à se faire pardonner avec les gens de Québec. Un an après son concert annulé au Centre Vidéotron, The Weeknd lance son opération séduction sur les plaines d’Abraham en pleine soirée d’ouverture. Les artistes issus du R&B ont rarement occupé la grande scène du FEQ. The Weeknd fera-t-il figure de précurseur ?

Neil Young, 6 juillet, plaines d’Abraham

Photo d'archives, AFP

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le grand Neil Young chantera pour la première fois de sa carrière à Québec. À 72 ans, il était temps. Comme les Who l’année dernière, l’icône canadienne du folk viendra chatouiller la fibre nostalgique des baby-boomers.

Dave Matthews Band, 15 juillet, plaines d’Abraham

Photo d'archives, Reuters

Encore de la visite inédite dans la capitale, cette fois pour la soirée de clôture. Véritable phénomène aux États-Unis, le Dave Matthews Band arrive sur la lancée d’un nouvel album tout chaud, Come Tomorrow, qui a réussi l’exploit d’atteindre le sommet du Billboard 200 grâce à des ventes de 292 000 exemplaires, le meilleur résultat en quatre ans pour un album rock.

Shawn Mendes + Camila Cabello, 8 juillet, plaines d’Abraham

Photo d'archives, AFP

Pour les amateurs de pop, voici une affiche très alléchante. Deux des jeunes vedettes les plus en vue du moment, sur la même scène, l’une derrière l’autre. En prime, les deux ont lancé, au cours des derniers mois, un album qui a fait fureur. Le FEQ peut difficilement être plus tendance qu’avec ce tandem.

Lorde + Cyndi Lauper, 13 juillet, plaines d’Abraham

Photo d'archives, AFP

Une autre grosse soirée de pop, celle-là réunira le passé et le présent à travers deux voix féminines fortes. La Néo-Zélandaise Lorde constitue une des belles prises du FEQ, elle qui a fait sensation l’an dernier avec son album Melodrama.

Charlotte Cardin, 10 juillet, parc de la Francophonie

Photo d'archives, Jean-Francois Desgagnés

S’il y a une jeune artiste au Québec qui peut actuellement prétendre à une fructueuse carrière internationale, c’est Charlotte Cardin. Après trois Impérial à guichets fermés au printemps, il ne faudrait pas se surprendre qu’elle fasse carton plein au parc de la Francophonie.

Beck, 12 juillet, plaines d’Abraham

Photo d'archives, Ben Pelosse

Un des créateurs les plus importants dans le rock au cours des trois dernières décennies aux États-Unis, Beck en est un autre qui fera connaissance avec le public de Québec à l’occasion du FEQ 2018.

Patrice Michaud, 10 juillet, plaines d’Abraham

Photo Agence QMI, Pascal Huot

Chaque année, on croit que les Plaines seront trop grandes pour l’artiste québécois choisi pour se produire en formule carte blanche. Et pourtant, chaque fois, la foule est au rendez-vous et le concert tient ses promesses. Comptez sur Patrice Michaud pour poursuivre la tradition.

Jane Birkin et l’OSQ, 7 juillet, parc de la Francophonie

Photo d'archives, Martin Alarie

Il y a tant de grandes chansons dans la besace de la grande Mme Birkin. Et c’est d’ailleurs dans le répertoire de ce monstre sacré de la chanson française qu’elle puisera pour alimenter ce concert symphonique.