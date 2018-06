Le grand isolement américain

Le Canada a commencé à se défendre dans la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump.

Hier, Christia Freeland annonçait une série de mesures destinées à soutenir les entreprises canadiennes. Malheureusement, ces mesures constituent aussi un aveu d’échec du gouvernement Trudeau dans les négociations pour le renouvellement de l’ALÉNA. Bien entendu, rien n’est encore complètement joué. La logique des négociations est soumise aux élections américaines de mi-mandat en novembre. Ensuite, les négociations pourraient se conclure à l’avantage de tous. Ainsi, les mesures d’aide aux entreprises ne devraient être que transitoires. Sauf que des indices inquiétants émanent de Trump et de son entourage. Des indices qui laissent penser que Trump est en train de précipiter son pays dans un grand isolement. Le monde entier en souffrirait, à quelques exceptions près.

1. Pourquoi s’inquiéter de ce qui arrivera après les élections de mi-mandat ?

Trump parlerait fréquemment et ouvertement du retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). C’est ce que plusieurs de ses conseillers ont indiqué, même si la Maison-Blanche a démenti que les États-Unis veuillent sortir de l’OMC. On apprenait hier que lors du dernier G7, Trump avait déclaré à ses alliés que l’OTAN était aussi mauvaise que l’ALÉNA. Les partisans de Trump voient dans toutes ces déclarations de brillantes tactiques destinées à brouiller les pistes de négociations. Les autres constatent les effets déstabilisateurs des propos de Trump sur l’ordre mondial. Parfois, les menaces ont autant d’effets que les politiques concrètes.

2. Quelles seraient les conséquences des politiques de Trump sur le monde ?

Si Trump applique ses menaces d’isolement, il faudra parler de l’avant-Trump et de l’après-Trump, comme on distingue l’avant et l’après-Seconde Guerre mondiale. La sortie des États-Unis de l’OMC signifierait le renforcement de l’emprise de la Chine sur le commerce mondial. Leur sortie de l’OTAN précipiterait l’Europe dans les bras de la Russie. L’isolement militaire, économique et politique des États-Unis aurait des conséquences inimaginables sur le reste du monde. Les États-Unis en sortiraient probablement très affaiblis.

3. Existe-t-il des raisons rationnelles de briser les accords de libre-échange ?

Certains pays, comme la Chine, sont parvenus à s’enrichir en subventionnant leurs exportations et en replaçant leurs importations par des produits fabriqués localement. Le libre-échange n’est donc pas la seule façon pour un pays de s’enrichir. Les États-Unis ont un problème de main-d’œuvre important rarement mentionné : les Américains d’origine latino-américaine constituent aujourd’hui plus de 18 % des travailleurs. Ce groupe est en croissance. Il est moins scolarisé que les autres groupes de la société américaine. Il lui faut donc surtout des emplois de cols bleus, des emplois de travailleurs dans les manufactures. Les accords de commerce actuels favorisent les cols blancs.

4. Les emplois manufacturiers vont-ils revenir aux États-Unis ?

C’est douteux. D’abord parce que l’économie américaine fonctionne à plein rendement. Il y a donc pénurie de main-d’œuvre. Ensuite parce que des tâches manufacturières sont de plus en plus accomplies par des robots.

5. Le Canada peut-il vraiment se prémunir contre les politiques de Trump ?

Dans un contexte d’isolement tous azimuts des États-Unis, il est certain que Washington lorgnera davantage du côté des ressources naturelles du Canada. La marge de manœuvre du Canada en sera d’autant diminuée. Le Canada pourrait être perçu comme un territoire vital pour la sécurité américaine. Les Canadiens se trouveraient ainsi dans une très délicate position d’équilibre entre les États-Unis et le reste du monde.