Le sport à la télé... sans hockey

Québécois, Québécoises, je sais que notre sport national est le hockey, mais il existe une pléiade de sports tout aussi agréables à regarder et qui, heureusement, viennent prendre les ondes pendant l’été. Dès septembre, la fièvre du hockey va envahir à nouveau les lignes ouvertes et les talk-shows sportifs, c’est certain. Mais en attendant, voici l’offre diversifiée qui peut meubler les journées moins ensoleillées et nous faire découvrir des athlètes débordant de talent qui travaillent, eux aussi, pour nous offrir un bon spectacle.

Le hockey est au Québec ce que le football est aux États-Unis : une religion. En saison, le Canadien occupe pratiquement 70 % de l’espace médiatique sportif chez nous. Et il figure régulièrement au sommet des nouvelles les plus commentées chaque semaine. « C’est vrai que le hockey est au cœur de notre culture sportive, avoue Serge Fortin, vice-président TVA Nouvelles, TVA Sports et Agence QMI. Encore il y a deux semaines, l’échange de Galchenyuk a fait beaucoup jaser. On se parle alors qu’on a une équipe à Dallas en attente du repêchage de la Ligue nationale (l’entrevue a eu lieu il y a 10 jours), chaque événement en lien avec le hockey a un grand intérêt.

Photo courtoisie TVA Sports, Jimmy Hamelin On l’a vu au printemps, lors des séries, nous avons mis en ondes une émission du matin, Destination Coupe Stanley, animé par Jean-Philippe Bertrand et Charles-Antoine Sinotte qui a connu un beau succès. C’est d’ailleurs le premier talk-show matinal sportif au Québec et il sera de retour en septembre. Les amateurs de sports ont besoin de cette interaction. Ils veulent commenter les matchs, comprendre, dès le matin. »

Au Québec, deux chaînes spécialisées en sports se disputent les grands rendez-vous : RDS (depuis le 1er septembre 1989) et TVA Sports (depuis le 12 septembre 2011). Comme plusieurs rendez-vous de la programmation régulière prennent fin avec le repêchage de hockey, la nouvelle grille permet plus de latitude pour suivre des événements en direct et en continu sans avoir à entrer dans des cases entre les tribunes animées.

Le direct

Le sport, ça se regarde en direct. Ce qui est rare par les temps qui courent et payant pour un diffuseur. En 2016, la firme de sondages Nielsen révélait que 93 des 100 émissions les plus regardées en direct chez nos voisins du sud, étaient sportives. Normal, il est facile aujourd’hui de connaître l’issue d’un match, donc, pour les sensations fortes, il faut être là au moment où ça se passe.

Les multiples plateformes permettent d’ailleurs de suivre plusieurs événements en direct sans avoir à être rivé sur le téléviseur. Au Québec, mis à part La Voix, quelques séries télé et événements spéciaux (galas, Bye Bye), l’écoute en direct s’étiole. Sauf pour le sport. Un match du Canadien en série peut rejoindre encore plus d’un million de fans, même sur une chaîne spécialisée.

Les droits de diffusion

Photo AFP Étant donné la puissance des cotes d’écoute pour les événements sportifs, leur diffusion devient très lucrative pour les différentes associations, puis les diffuseurs, si le public et les commanditaires sont au rendez-vous, bien sûr. À titre d’exemple, les Jeux de Rome avaient rapporté 1,2 million de dollars au Comité international olympique. En 2000, les Jeux de Sydney rapportaient 1,3 milliard. Et NBC-Universal vient de verser 7,65 milliards pour retransmettre les Jeux de 2020 à 2032 (comparativement à 4,38 pour 2014 à 2020).

Photo AFP La diffusion des droits de la FIFA a connu une hausse de 25 % depuis 2010. Ainsi, la transmission des matchs de l’actuelle Coupe du Monde et de celle de 2022 pourrait rapporter près de 2 milliards de dollars à la FIFA. L’événement serait regardé, dit-on, par près de 3,5 milliards de fans à travers la planète, soit près de la moitié de la population mondiale. Ce n’est pas pour rien que la diffusion des événements sportifs est un enjeu de taille et que les différentes chaînes des différents territoires se les disputent.

Photo d’archives, Agence QMI « Pour faire un parallèle avec le hockey, on reste en mode offensif dans notre stratégie de contenu et de propriétés à TVA Sports, admet Serge Fortin. On saisit les opportunités pour acquérir la diffusion de différents sports. C’est ce qu’on a fait avec L’Impact et la MLS (Major League Soccer), avec le baseball des Blue Jays et avec la Coupe Rogers qui s’en vient cet été. On annonçait récemment aussi la diffusion de l’Euro 2020. »

Photo d’archives, Martin Chevalier RDS de son côté propose actuellement la Coupe du monde de soccer (FIFA) qui se joue en Russie. On y voit aussi les matchs de la Ligue Canadienne de Football et des Alouettes, les Grands Prix de Formule 1 et des internationaux de tennis dont, Wimbledon et le US Open.

Les vedettes locales

Le sentiment de proximité avec les athlètes est assurément un gage de popularité télévisuelle. Ainsi, Jacques Villeneuve a permis une hausse des cotes d’écoute de la Formule 1 entre 1996 et 1998, ses belles années chez Williams. Eugénie Bouchard, Vasek Pospisil ou Milos Raonic attirent les foules tant au Stade du parc Jarry que devant nos téléviseurs, tout comme les joueurs de baseball Éric Gagné, puis Russel Martin, le footballeur Laurent Duvernay-Tardif, Georges Saint-Pierre, les boxeurs Jean Pascal, Adonis Stevenson, Simon Kean. Et nous sommes tous derrière nos Olympiens quand arrivent les Olympiques.

Photo d'archives, Martin Chevalier « Les gens ont besoin d’avoir leurs propres héros, observe Serge Fortin. Ce rapprochement entre le sport et nos athlètes est important. Ça nous permet de raconter des histoires en ondes. Le public s’y reconnaît. Nous participons aussi à grossir leur notoriété. Les téléspectateurs aiment voir des kids d’ici au football universitaire avec le Rouge et Or ou les Carabins. Le gala de boxe de Simon Kean, un gars de chez nous, a attiré 300 000 téléspectateurs. Imagine, aux États-Unis, un tel gala peut aller chercher 500 000 en cotes d’écoute. Alors 300 000 ici, c’est énorme ! »

Cette proximité prend aussi son sens dans l’embauche de « joueurnalistes ». Ces anciens joueurs ont été des héros et comprennent les enjeux de l’intérieur. Ils deviennent ainsi des commentateurs qui ont une cote de sympathie supplémentaire et dont l’analyse prend un autre sens. Bref, il n’y a pas que le hockey qui peut nous offrir des performances enlevantes et nous réunir devant un téléviseur de taverne ou dans notre salon climatisé.